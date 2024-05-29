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新任主計長報喜？陳淑姿：今年GDP至少應可達3.5%以上

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處主計長陳淑姿29日表示，關於今年經濟成長情況「我們持續看好」，目前初估今年 GDP 應至少可達3.5%以上，主計總處將於明日召開國民所得評審會議，會後將公布最新經濟成長率預測數字，「有很大機會是上修」。

立法院財委會今邀主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，也是主計總處新任主計長上任後立院首秀。

立委質詢聚焦關注今年經濟成長率、物價通膨、貧富差距等議題。國民黨籍立委林德福質詢指出，主計長怎麼看今年第2季以後的經濟成長表現？物價飆漲、貧富差距擴大的社會型態，民眾痛苦指數愈來愈高。國民黨籍立委賴士葆則問，今年 GDP 有沒有可能飆升至4%？以及電價對物價的影響？

陳淑姿答詢表示，第1季經濟成長表現非常突出，若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%，但目前看起來應該是有機會再上修。但，今年 GDP 能否達到4%，「這個我就不敢講」，至於漲電價對物價的影響，應該是負面的，因為會增加成本，目前主計總處對於今年物價初估調整到2.03%，明日也會公布最新預測。

此外，民進黨籍立委賴惠員則指出，主計總處每月公布的消費者物價指數（CPI）與民眾的體感有落差，如果主計總處提供數據不精準，則中央銀行的貨幣政策就會失準，詢問是否同感？陳淑姿表示，她的確覺得責任重大。

至於與民眾體感有落差，陳淑姿表示，物價查價項目有368項，但有些漲價，有些降價，只是漲價的是民眾經常性購買，但如果是非經常購買例如電器降價，民眾不會有感。

國民黨立委林德福則質疑，17項重要民生物資下跌，但蛋價下跌沒有反映在外食費上，加一顆蛋要15元；且過去二年房租漲幅都在2%以上，通膨及升息是房租上漲的關鍵，房租是不是也有僵固性？對此，陳淑姿坦言，外食有時候漲上去要降下來比較難，房租目前趨勢則是緩漲。

另關於貧富差距擴大至66.9倍一事，陳淑姿首先表示，30年前是採國富統計，最近一次則是利用大數據，二個產生方式不一樣，不能相提並論，主計總處主要是提供數據讓各部會參考，各部會可據此提出相關因應措施，改變當中差距的倍數。

國民黨 房租 消費者物價指數

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