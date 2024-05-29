崇越旗下光宇工程 攜手和益化工助減碳1,500噸
為有效推動台灣製造業的減碳進程，由經濟部產業發展署指導、財團法人台灣綜合研究院執行、崇越（5434）旗下光宇工程顧問股份有限公司輔導，攜手為和益化學工業股份有限公司等12間公司共同建構淨零轉型平台，今（29）日上午召開「1+N碳管理示範團隊」啟始會議，凝聚產業整體共識，採取「以大帶小」的推動策略，由領頭廠商和益化工（1709）與N家供應鏈或產業鏈共同串聯，投入企業減碳的行列。
節能減碳淨零結合智慧化轉型已成為全球企業淨零排放必要推動的路徑，立法院更於2023年1月三讀通過《氣候變遷因應法》，今年預計開徵碳費，約500家年排放量高達2.5萬噸的排碳大戶被列為首波碳費課徵之對象。面對減碳的壓力，由官方、智庫及產業組成輔導機制，讓台灣廠商在減碳道路上能走得更順暢。
光宇工程顧問為崇越科技（股票代碼：5434）旗下關係企業，將協助「1+N碳管理示範團隊」舉辦碳管理項目講習，協助業者培養公司種子人員，輔導廠商執行溫室氣體盤查，並與外部專家合作進行節能診斷。
當中包含輔導盤點溫室氣體排放量，以符合國際規範與國內法規，作為企業的第三方，提出具有公信力的報告；並依據溫室氣體盤查結果，分析碳排放熱點，研擬低碳轉型的減碳策略規劃，以綠電、節能、儲能的導入，進行製程修正、環保材料使用。此外，協助產出節能診斷服務報告書、碳盤查清冊、碳盤查報告書等，以共同達成年減碳量至少1,500噸以上為目標。
光宇工程擁有豐富環評經驗，提供能源產業、科學園區及水資源產業等各項環境評估及監測服務，為國內唯一獲環保署評鑑8次A級合格廠商。業務內容涵蓋環評、環境監測業務，主要於風電、燃氣電廠、科學園區、土壤地下水等產業，在離岸風場環境影響評估領域更是獨占龍頭；並協助企業進行綠電永續、碳輔導服務，與台灣晶技（3042）、彰化銀行等企業規劃綠電採購，以及協助台中知名製造業者達成RE15目標。
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