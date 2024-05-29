被問蚵仔麵線一碗多少錢？新任主計長陳淑姿回答「大碗65元」：有去士林夜市問過

前任行政院主計長朱澤民幾年前因為說出一碗蚵仔麵線價格25元，挨批不接地氣，新任主計長陳淑姿今天表示，她前幾天有去士林夜市了解，大碗65元，小碗55元，但立委認為沒那麼便宜，要陳淑姿再去其他地方了解。至於今年全年消費者物價指數（CPI），陳淑姿表示，之前預估值1.85%未計入電價調漲，若計入後約2.03%。

陳淑姿今天赴立院財政委員會業務報告及備詢。立委賴惠員表示，主計總處每月公布的消費者物價指數（CPI）與民眾的體感有落差，如果主計總處提供數據不精準，則中央銀行的貨幣政策就會失準，詢問是否同感？陳淑姿表示，她的確覺得責任重大。

賴惠員詢問為何4月調漲電價，4月CPI卻只有1.95%，未升反降？是否地方查報不確實？陳淑姿表示，電價是4月才漲，會反映在5月以後。之前主計總處估全年1.85%，電價影響一整年約0.24個百分點，從5月後影響為0.18個百分點，全年CPI約2.03%。

至於與民眾體感有落差，陳淑姿表示，物價查價項目有368項，但有些漲價，有些降價，只是漲價的是民眾經常性購買，但如果是非經常購買例如電器降價，民眾不會有感。

賴惠員最後依例詢問陳淑姿是否有實地了解物價，知不知道現在蚵仔麵線一碗多少錢？陳淑姿回答，大碗65元，小碗55元，還補上「那天去士林夜市才問過」。賴說，不會那麼便宜，還要到各地去吃，不能只去夜市，才能協助央行對物價了解透明度與真實性。

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