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拚2050淨零目標一定要核能？ 核安會：還有很多選項

中央社／ 台北29日電

國發會主委劉鏡清昨天提出重啟核能3原則，核安會主委陳東陽今天被問及若無核能能否達成2050淨零目標時表示，國家能源政策由主管機關經濟部回答較適合，達成淨零還有很多選項與可能型，不能完全排除。

核電廠是否延役近期各界討論熱絡，劉鏡清昨天被問及對核能看法時表示，他與和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是理性出發、從產業角度思考，認為最優先關注議題是電夠不夠，第二是低碳的電夠不夠以及如何減碳，第三才是淨零。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳東陽列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告並備質詢。

會前媒體詢問2050若無核電有無辦法達到淨零，陳東陽表示，核安會是核能安全管制機關，國家能源政策由經濟部回答較適合，核安會主要是以安全為專業考量。

至於2050淨零是否要有核能，陳東陽則說，還有很多選項與可能性，不能完全排除。

陳東陽在提交立法院報告中指出，目前國內3座核電廠的狀態不盡相同，若要延役，須由經濟部及台電公司依國家整體能源規劃以及核電廠機組現況，針對延役的可行性及執行效益，盤點須辦理事項，包括延役安全事項、乾貯設施興建啟用以解決用過核子燃料貯存空間問題，以及環境保護及生態保育影響等，均需審慎評估各項作業及所需辦理時間與經費。

東陽 核能 核電廠

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