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今年經濟成長率多少？新任主計長陳淑姿立院處女秀給出答案
國發會景氣燈號二年多來首次變黃紅燈，主計總處明天將更新經濟預測，到底今年景氣如何？新任行政院主計總處主計長陳淑姿今天首次到立院報告時表示，目前情況持續看好，她認為至少3.5%。
陳淑姿上任後今天首次赴立院財政委員會進行業務報告並備詢，國民黨立委林德詢問，國發會景氣燈首次變燈，而且第一季經濟表現優於預期，因此主計總處是否會上修今年經濟成長率到3.5%以上？之前主計長朱澤民曾說今年出口訂單價格及數量雙成長，代表貿易情況未惡化，對未來審慎樂觀，新任主計長如何看第二季以後經濟情勢？
陳淑姿表示，今年原本主計總處估3.43%，第一季經濟成長率6.51%，若以此估超過3.5%，目前情況持續看好。但最新預測明天會有最新預測，今天不便透露，林德福追問她個人看法，陳淑姿表示，如果以第一季推算至少一定是3.57%，主要是因為去年是比較不好，她個人看法今年至少有3.5%。
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