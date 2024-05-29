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學者：排除核能 2050淨零不可能
國發會主委劉鏡清對核能釋出正向態度，學者也直言，若政府堅持非核家園，把核能排除在能源選項外，那二○五○年要達到淨零碳排就沒有任何可能性。
清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，依照政府規畫，要達到淨零，完全依賴再生能源與氫能，以及採用ＣＣＵＳ（碳捕捉、封存）技術的天然氣發電，且每一個規畫都要達標，其中卻是問題重重。
葉宗洸直言，目前ＣＣＵＳ的碳封存，沒有足夠大的場域去實行，至於到二○五○年要占發電量百分之九至十二的氫能，政府一直都沒有解釋，作為無碳能源，到底要在哪裡興建氫氣儲存槽。
葉宗洸還指出，再生能源同樣有高度疑慮，因為連二○二五年的百分之廿都達不到，更何況是二○五○年的百分之七十，且台灣還有沒有地面、海域空間去興建更多的光電、風電設施。
中央大學管理講座教授梁啟源更說，電力部門占碳排的七成，若不走向無碳，就不可能淨零，但過去七年，無碳能源發電占比只增加五個百分點，根據國發會規畫，未來七年要拉高到百分之卅，這是不可能的任務。
被政府寄予厚望的氫能，梁啟源認為，目前技術仍不成熟，就連日本設定的目標，二○三○年也只會占到發電量的百分之一，因此可以說是無濟於事，核電發電歸零，替代機組跟不上，不只是淨零目標達不到，今年、明年都要面臨極大的限電壓力。
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