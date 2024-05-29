快訊

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

輝達大漲推升那指突破1萬7000點再創新高 道指跌逾200點

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：排除核能 2050淨零不可能

聯合報／ 記者林海／台北報導

國發會主委劉鏡清對核能釋出正向態度，學者也直言，若政府堅持非核家園，把核能排除在能源選項外，那二○五○年要達到淨零碳排就沒有任何可能性。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，依照政府規畫，要達到淨零，完全依賴再生能源與氫能，以及採用ＣＣＵＳ（碳捕捉、封存）技術的天然氣發電，且每一個規畫都要達標，其中卻是問題重重。

葉宗洸直言，目前ＣＣＵＳ的碳封存，沒有足夠大的場域去實行，至於到二○五○年要占發電量百分之九至十二的氫能，政府一直都沒有解釋，作為無碳能源，到底要在哪裡興建氫氣儲存槽。

葉宗洸還指出，再生能源同樣有高度疑慮，因為連二○二五年的百分之廿都達不到，更何況是二○五○年的百分之七十，且台灣還有沒有地面、海域空間去興建更多的光電、風電設施。

中央大學管理講座教授梁啟源更說，電力部門占碳排的七成，若不走向無碳，就不可能淨零，但過去七年，無碳能源發電占比只增加五個百分點，根據國發會規畫，未來七年要拉高到百分之卅，這是不可能的任務。

被政府寄予厚望的氫能，梁啟源認為，目前技術仍不成熟，就連日本設定的目標，二○三○年也只會占到發電量的百分之一，因此可以說是無濟於事，核電發電歸零，替代機組跟不上，不只是淨零目標達不到，今年、明年都要面臨極大的限電壓力。

再生能源 日本 核能

延伸閱讀

劉鏡清談入閣心境 讚賴卓對國家有想法

商總理事長許舒博預告 兩岸團客開放將有好消息

國發會將提國家四年計畫 看好 AI 、半導體成長雙動能

國發會主委劉鏡清為中原校友 自稱進公門是「意外的人生」

相關新聞

國發會主委：不排斥重啟核能 有3原則

國發會主委劉鏡清昨天表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他與和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是理性看這件事...

從小每天存66元 65歲可能超過1億？專家：陪孩子用ETF養「金雞母」

現代人理財觀念進步，部份家長擔心孩子亂花壓歲錢、採「徵收代管」方式處理，直接幫孩子妥善安排固然有效率，卻也失去理財觀念的機會教育。

丁學文專欄／多國想擁半導體自立 台積電過往經營方式已不適用？

隨著近日兩岸緊張局勢加劇，美國愈來愈明目張膽地打算將先進晶片從台灣移轉分散，台積電在全球先進半導體的壟斷地位面臨下降風險。在這樣的國際現實下，台積電應該端出什麼樣的全球戰略因應這些新局勢？

學者：排除核能 2050淨零不可能

國發會主委劉鏡清對核能釋出正向態度，學者也直言，若政府堅持非核家園，把核能排除在能源選項外，那二○五○年要達到淨零碳排就...

劉鏡清力推明星產業 造護國群山

為推動國內的護國神山成為護國群山，新任國發會主委劉鏡清表示，規畫發展一些具未來的明星產業，目前鎖定在全球市占率超過百分之...

國發會主委談能源政策 劉鏡清：核能重啟三大前提

國發會主委劉鏡清昨（28）日表示，核能重啟須在三大前提下開放討論，包括社會共識、安全無虞、符合法規，新國會與新政府若有共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。