劉鏡清力推明星產業 造護國群山

為推動國內的護國神山成為護國群山，新任國發會主委劉鏡清表示，規畫發展一些具未來的明星產業，目前鎖定在全球市占率超過百分之十二的產業，希望將其市占率拉到百分之卅以上，在全球供應鏈扮演關鍵角色。此外，針對國發基金投資踩雷引起非議，劉鏡清也說，國發基金投資策略將大幅調整，未來將不會做主要投資人，而主要投資人必須負起輔導責任，國發基金才會參與。

劉鏡清昨與媒體茶敘，暢談國發會未來施政重點。他指出，為發展半導體和ＡＩ（人工智慧）這兩項核心產業，國發會會進一步強化吸引海外人才，也會主動獵才，尤其是軟體人才。此外，針對國內呈現產業不平衡現象，例如就業人口六成在服務業，卻缺乏國際知名服務業，因此會推動整合服務業，建議業者透過控股方式把公司體質變大，走出去力量會比較大，提高競爭力，當產業國際化後，給員工的薪資和福利也會變好。

他以餐飲業為例，業者進軍海外單打獨鬥非常困難，畢竟「財力決定存活率」，希望鼓勵業者合作，以控股公司的方式進軍海外市場，擴大資本競爭能力，同時保有各自的獨立品牌。

傳產方面，劉鏡清說，希望推動產業創生，除了找創生協會等單位協助產業升級轉型，國發會也將推動地方創生廊帶，透過整合做到體驗廊帶的概念，也鼓勵業者合組公司做規畫與發展，拉近城鄉均衡；並規畫數位通路，讓地方創生的產品往國內其他地方或銷售海外。

劉鏡清表示，政府會發展一些具未來的明星產業，鎖定在全球市占率超過百分之十二的產業，希望它們的市占率拉到百分之卅以上，這樣的產業愈多，就可形成護國群山，進而影響全球供應鏈。他表示，像是ＡＩ伺服器的全球市占率已有八成，「護國神山不是只有一座，已經有第二座山出現」，因此希望把這一塊拉大，他也和很多產業在談，「它要翻倍，我要做什麼事」，讓官民一起合作。

此外，對於國發基金未來的投資策略，劉鏡清說，對上市櫃公司的投資會大幅調整，「國發基金不會做主投，只做副投」。他表示，外界關注國發基金投資失利，大部分都是沒有主投商或主投商不明確，未來要主投商很明確，或主投商能找到顧問輔導這間公司，國發基金才會參與，避免過去遇到的問題。

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