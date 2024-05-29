國發會主委劉鏡清 政治素人上菜...備受矚目
國發會主委劉鏡清被視為新內閣大黑馬，從數學系畢業的他，不僅對數字敏感，更訓練出強大的邏輯思考能力，身為賴政府首任國發會主委，財經政策會端出什麼好菜，備受關注。
劉鏡清昨（28）日受訪談到入閣心境時，提到自己去年7月已退休，且經濟無虞，選擇入閣是因為覺得賴總統、行政院長卓榮泰對國家有想法，「我無欲則剛，想好好改變」。
劉鏡清透露，退休後他開始周遊列國，除與太太在歐洲當背包客，也曾獨自遠赴義大利旅行，甚至在泰國買下不動產，今年3月交屋後，原打算與太太住到5月，沒想到計畫趕不上變化，4月就提前回台，成為國發會主委。
劉鏡清身為「政治素人」，他笑說，一開始真的什麼都不懂，甚至連領帶、襯衫可不可以穿藍色都要觀察其他人，「結果發現什麼都可以穿」。
劉鏡清在產業界、學術界名氣響亮，除了曾任職IBＭ，並加入資誠（PwC）企管顧問公司擔任副董事長及合夥人，隨後創立資誠創新諮詢公司任董事長，協助中小企業創新轉型，並在大學開設大數據分析課程。
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