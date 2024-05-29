國發會主委劉鏡清盤點明星產業 造護國群山
國發會主委劉鏡清昨（28）日表示，未來將扶植明星產業、打造護國群山，正盤點台灣在全球市占率逾12%者，未來要協助這些產業壯大市占率至30%，鞏固台灣供應鏈關鍵角色。
談到國發基金投資策略，劉鏡清表示，未來將比照天使基金模式，定出較明確規範，投資標的須先有主投商投資、且主投商應承諾輔導業者，國發基金才會投資，以降低風險。換言之，國發基金將不再擔任主投方。
劉鏡清指出，半導體、AI是台灣經濟雙核心，國發會將與國科會、數發部、經濟部、金管會合作協助產業發展，除了引導資金、建立生態系，也會積極吸引人才回流。
關於今年經濟成長率，劉鏡清認為可望達3.3%，也有機會上看3.4%或3.5%，過去幾年僅2014年、2021年GDP有衝過3.5%，「我們目前已在為明年衝過3%做準備了」。
談及時下正夯的AI熱潮，劉鏡清指出，台灣AI很強、在AI伺服器市占率很高，若台灣能把基礎製造的地位卡住，便能在全球供應鏈扮演極重要角色，接下來若零件、散熱、CPU等領域卡更緊，則能夠帶動更多產業往上走。
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