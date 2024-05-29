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國發會主委談能源政策 劉鏡清：核能重啟三大前提

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清 （本報系資料庫）
國發會主委劉鏡清 （本報系資料庫）

國發會主委劉鏡清昨（28）日表示，核能重啟須在三大前提下開放討論，包括社會共識、安全無虞、符合法規，新國會與新政府若有共識，他個人並不排斥，他強調自己來自業界，是從產業理性看待。

對於能源政策，劉鏡清表示，首要是電夠不夠，第二是低碳的電夠不夠，第三是能否符合2050淨零目標。

劉鏡清上任後昨日首度與媒體座談，談及外界關注的核能，劉鏡清說，核能是低碳能源，能不能變成綠能，要看是否有良好、安全的貯存，未來核廢料能有良好處理，核能才有機會成為綠能。

國發會主委劉鏡清談話重點
國發會主委劉鏡清談話重點

劉鏡清表示，他與和碩（4938）董事長童子賢、經濟部長郭智輝都來自產業界，「我是理性的從產業去看。」國家整體能源發展，首要必須盤點電夠不夠用？如何減碳？未來AI發展將增加30%以上用電量，且一台AI伺服器用電量就是傳統伺服器十倍，雖然台電透過增加機組穩定供電，但減碳問題仍需要被解決。

針對核能，劉鏡清說，朝野若能達共識，立法院做出決議，行政部門便依法執行，他更強調，除社會共識、法令外，安全也一定要做好。

劉鏡清也指出，「我個人最看好是綠氫」，由於綠氫是水，從水電解出氫，台灣四面環海在取得優勢上，可說是得天獨厚。

劉鏡清還提到，過去就曾有國際報告指出，綠氫要到2030年才有可能起來，2035年則有機會商轉。但其實世界各地不少地方都已經在使用氫這項能源，包括日本關西機場的備用電力等，甚至波音也號稱三至五年後將會有燃氫飛機。

劉鏡清指出，現在仍多是使用灰氫、藍氫，據他瞭解，目前中研院也有個新技術，那就是把天然氣轉成藍綠氫，預計6月6日會再與中研院詳談計畫細節，如果零碳成功的話，便會進入商轉。目前藍綠氫估出來的成本跟綠電價格差不多，但一定比燃氣貴。

目前政府也投入超過12億元經費，正在進行相關實驗和研究，「效果非常好，應該是有機會成功」。


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