快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

性騷擾申訴調查停職期間 雇主應依規定為員工辦理加保

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

《性別平等工作法》有關職場性騷擾防治的新規定，已於今(2024)年3月8日正式施行。勞動部提醒，雇主依《性別平等工作法》或其他相關法令規定，進行性騷擾調查期間，暫時停止被保險人職務，投保單位仍應依規定為被保險人辦理參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。

勞動部表示，勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險均屬在職保險，受僱勞工於僱傭關係存續期間，雇主應依規定為所屬勞工辦理加保。性騷擾被申訴人於雇主進行調查期間暫時停止職務，因被保險人與投保單位間僱傭關係尚未終止，且暫行停止職務之情形與勞工保險條例第9條、勞工職業災害保險及保護法施行細則第13條被保險人因司法案件停職者不同，投保單位仍應依規定為被保險人辦理參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。

勞動部表示，被保險人停職期間之投保薪資部分，比照勞工保險條例第9條及其施行細則第28條與勞工職業災害保險及保護法施行細則第13條及第27條，有關被保險人因傷病請假致留職停薪等規定，投保單位不得申報調整，以維護被保險人保險權益。

保單 保險

延伸閱讀

上市資訊公司處長性騷女下屬 摸頭按摩還傳訊「來給我打屁股」

前駐菲代表徐佩勇涉性騷 監院全票通過彈劾

相差40歲！檢察官迷上小鮮肉男警 摸大腿傳「陪我去泡溫泉」鹹濕簡訊

新北性騷案年破500件 議員要求強化被害人轉介服務

相關新聞

劉鏡清談入閣心境 讚賴卓對國家有想法

國發會主委劉鏡清被視為總統賴清德新內閣的大黑馬，他今天談到入閣的心境表示，入閣目的不是為了自己，是想試試看能不能做點事，...

首談能源政策 國發會主委劉鏡清：我理性的從產業去看

關於核能議題，國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。據他瞭解，目前台電...

東元改選大股東時代來臨 小黃陣營獲一席是否會泡沫化？

電機大廠東元日前全面改選11席董事，結果公司派大勝，所提名的11席董事僅1席落馬；相較3年前父子之爭時，拿下3席董事的小黃（黃育仁）陣營，這次僅當選1席，接下來該陣營何去何從？黃育仁又會扮演什麼角色？

讓行政效率更好 數發部長黃彥男：政府導入AI是下個目標

全球都在談AI（人工智慧），不只各行各業需要擁抱數位轉型，就連各國政府都在思考如何運用科技提升行政效率；數發部長黃彥男今...

淨零減碳行動也能發大財？最新評估效益出爐

台灣實施碳費制度箭在弦上，政府投入經費推動淨零轉型並誘發風光電投資的效益備受關注。據中華經濟研究院完成的「淨零轉型效益」估算顯示，2023至2030年各項累計效益分別為民間投資1.06到2.82兆元；實質GDP 8,305億元到1.18兆元；名目產值2.5到6.84兆元，並可創造13.6萬至43.4萬人次的就業機會。

MSCI研究顯示亞太區氣候行動進展不一 淨零轉型目標達成仍存巨大缺口

MSCI ESG與氣候研究部的最新分析顯示，亞太區企業的氣候轉型進展不一，各市場在碳排放揭露、氣候目標設定、能源結構，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。