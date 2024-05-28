新鑫電力、永豐銀行合作綠電信託 攜手打造綠電供應鏈

裕隆（2201）集團旗下新鑫電力28日宣布與永豐銀行簽署綠電交易信託合作協議，本合作將進一步促進新鑫在售電業務的拓展，同時能確保交易金流的安全性，提升買賣雙方的交易效率。未來，企業客戶的綠電購買費用將透過永豐銀行的信託專戶支付給新鑫電力，確保金流安全，降低交易風險。

永豐銀行表示，為協助企業能源轉型、接軌國際淨零永續趨勢，永豐領先業界首創綠電交易信託平台，媒合上游發電業者及售電、購電多方買賣綠電，以專款專用信託資金、確保綠電交易安全。

新鑫電力表示，作為台灣能源轉型的關鍵參與者，自取得售電業執照以來，除了積極參與綠電交易外，更致力於穩健擴大綠能發電量，同時布局儲能事業。

售電方面，新鑫電力今年度有超過6250萬度電，可作為轉供現貨，讓有綠電需求之中小企業進行採購。此外，新鑫在全台建置逾300座之太陽能光電案場，若全數運轉，預計年發電量可突破1.2億度，現也已於辦公據點中使用自產自發的綠電；而在儲能方面，則已有一座儲能案場投入台電交易平台，預估至今年底，將有超過100MW的儲能容量可進行商轉。

新鑫自1987年創立以來，成為全方位的企業金融租賃公司，服務中小企業客戶，現又穩健進行完整的綠電價值鏈布局，龐大的發電量不僅有助於滿足台灣日益增長的能源需求，搭配儲能系統的建置，還能夠促進穩定的綠電供應。新鑫從ESG的角度切入再生能源事業，並在售電業務上提供客戶完整的能源解決方案，未來的表現值得拭目以待。

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