快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

新鑫電力、永豐銀行合作綠電信託 攜手打造綠電供應鏈

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
新鑫與永豐銀行攜手合作綠電（業者提供）
新鑫與永豐銀行攜手合作綠電（業者提供）

裕隆（2201）集團旗下新鑫電力28日宣布與永豐銀行簽署綠電交易信託合作協議，本合作將進一步促進新鑫在售電業務的拓展，同時能確保交易金流的安全性，提升買賣雙方的交易效率。未來，企業客戶的綠電購買費用將透過永豐銀行的信託專戶支付給新鑫電力，確保金流安全，降低交易風險。

永豐銀行表示，為協助企業能源轉型、接軌國際淨零永續趨勢，永豐領先業界首創綠電交易信託平台，媒合上游發電業者及售電、購電多方買賣綠電，以專款專用信託資金、確保綠電交易安全。

新鑫電力表示，作為台灣能源轉型的關鍵參與者，自取得售電業執照以來，除了積極參與綠電交易外，更致力於穩健擴大綠能發電量，同時布局儲能事業。

售電方面，新鑫電力今年度有超過6250萬度電，可作為轉供現貨，讓有綠電需求之中小企業進行採購。此外，新鑫在全台建置逾300座之太陽能光電案場，若全數運轉，預計年發電量可突破1.2億度，現也已於辦公據點中使用自產自發的綠電；而在儲能方面，則已有一座儲能案場投入台電交易平台，預估至今年底，將有超過100MW的儲能容量可進行商轉。

新鑫自1987年創立以來，成為全方位的企業金融租賃公司，服務中小企業客戶，現又穩健進行完整的綠電價值鏈布局，龐大的發電量不僅有助於滿足台灣日益增長的能源需求，搭配儲能系統的建置，還能夠促進穩定的綠電供應。新鑫從ESG的角度切入再生能源事業，並在售電業務上提供客戶完整的能源解決方案，未來的表現值得拭目以待。

永豐銀行 綠電

延伸閱讀

泓德能源獲70億元聯貸案 衝刺太陽能事業版圖

士電攜手泓德攻日本儲能標案 拚日澳電力交易市場

中小企業買不到綠電？王惠美將要求業者提撥供給

核電延役 經部依法行政

相關新聞

劉鏡清談入閣心境 讚賴卓對國家有想法

國發會主委劉鏡清被視為總統賴清德新內閣的大黑馬，他今天談到入閣的心境表示，入閣目的不是為了自己，是想試試看能不能做點事，...

首談能源政策 國發會主委劉鏡清：我理性的從產業去看

關於核能議題，國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。據他瞭解，目前台電...

東元改選大股東時代來臨 小黃陣營獲一席是否會泡沫化？

電機大廠東元日前全面改選11席董事，結果公司派大勝，所提名的11席董事僅1席落馬；相較3年前父子之爭時，拿下3席董事的小黃（黃育仁）陣營，這次僅當選1席，接下來該陣營何去何從？黃育仁又會扮演什麼角色？

讓行政效率更好 數發部長黃彥男：政府導入AI是下個目標

全球都在談AI（人工智慧），不只各行各業需要擁抱數位轉型，就連各國政府都在思考如何運用科技提升行政效率；數發部長黃彥男今...

淨零減碳行動也能發大財？最新評估效益出爐

台灣實施碳費制度箭在弦上，政府投入經費推動淨零轉型並誘發風光電投資的效益備受關注。據中華經濟研究院完成的「淨零轉型效益」估算顯示，2023至2030年各項累計效益分別為民間投資1.06到2.82兆元；實質GDP 8,305億元到1.18兆元；名目產值2.5到6.84兆元，並可創造13.6萬至43.4萬人次的就業機會。

MSCI研究顯示亞太區氣候行動進展不一 淨零轉型目標達成仍存巨大缺口

MSCI ESG與氣候研究部的最新分析顯示，亞太區企業的氣候轉型進展不一，各市場在碳排放揭露、氣候目標設定、能源結構，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。