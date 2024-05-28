快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

首談能源政策 國發會主委劉鏡清：我理性的從產業去看

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。記者蘇健忠／攝影

關於核能議題，國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。據他瞭解，目前台電正在做乾式貯存，如果未來核廢料能夠有良好的儲存，核能就有機會成為綠能，2050淨零目標一定是滾動式調整。

劉鏡清上任後今首度與媒體座談，除暢談任期內的施政方向，針對能源政策、核能議題，他也侃侃而談。劉鏡清強調，「我是理性的從產業去看」，首要是電夠不夠？第二是低碳的電夠不夠？第三就是2050淨零碳排目標。根據台電的數據顯示，AI發展將會增加30%以上的用電量，且一台AI伺服器用電量就是傳統伺服器十倍，雖然台電說可以增加機組，但碳的問題仍是需要被解決。

劉鏡清指出，國家整體能源發展，首要一定是必須盤點能源夠不夠？怎麼減碳？核能若朝野能達到共識，立法院做出決議，行政部門便會依法執行。但除了社會共識、法令解決外，「安全一定要做好」。

不過，話鋒一轉，劉鏡清強調，「我個人最看好是綠氫」，由於綠氫是水，從水電解出氫，台灣四面環海在取得優勢上，可說是得天獨厚。

劉鏡清還提到，過去就曾有國際報告指出，綠氫要到2030年才有可能起來，2035年則有機會商轉。但其實世界各地不少地方都已經在使用氫這項能源，包括日本關西機場的備用電力、德國工業區，還有荷蘭的垃圾車和巴士，甚至波音也號稱3~5年後將會有燃氫的飛機。

劉鏡清指出，現在仍多是使用灰氫、藍氫，據他瞭解，目前中研院也有個新技術，那就是把天然氣轉成藍綠氫，如果零碳成功的話，便會進入商轉。目前藍綠氫估出來的成本跟綠電價格差不多，但一定比燃氣貴。目前政府也投入超過12億元經費，正在進行相關實驗和研究，「效果非常好，應該是有機會成功」。

不過，劉鏡清強調，最終還是要等到綠氫，目前估算綠氫價格是現在能源價格的四倍，目前相關計畫和研究已陸續展開，「2050要達到淨零碳排，看來是有機會的」。

此外，劉鏡清還提到，要減碳除了嘗試發展藍綠氫及綠氫，另外考慮到廠商外銷需求，在綠電憑證上也必須找一些國外的憑證，以協助廠商解決出口問題。

台電 核能 綠電

延伸閱讀

重啟核電？國發會主委劉鏡清稱從3方面來看待

航太龍頭首度前進美國設廠 漢翔胡開宏：客戶怕打仗斷鏈就完蛋了

商總理事長許舒博預告 兩岸團客開放將有好消息

國發會將提國家四年計畫 看好 AI 、半導體成長雙動能

相關新聞

首談能源政策 國發會主委劉鏡清：我理性的從產業去看

關於核能議題，國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。據他瞭解，目前台電...

東元改選大股東時代來臨 小黃陣營獲一席是否會泡沫化？

電機大廠東元日前全面改選11席董事，結果公司派大勝，所提名的11席董事僅1席落馬；相較3年前父子之爭時，拿下3席董事的小黃（黃育仁）陣營，這次僅當選1席，接下來該陣營何去何從？黃育仁又會扮演什麼角色？

讓行政效率更好 數發部長黃彥男：政府導入AI是下個目標

全球都在談AI（人工智慧），不只各行各業需要擁抱數位轉型，就連各國政府都在思考如何運用科技提升行政效率；數發部長黃彥男今...

淨零減碳行動也能發大財？最新評估效益出爐

台灣實施碳費制度箭在弦上，政府投入經費推動淨零轉型並誘發風光電投資的效益備受關注。據中華經濟研究院完成的「淨零轉型效益」估算顯示，2023至2030年各項累計效益分別為民間投資1.06到2.82兆元；實質GDP 8,305億元到1.18兆元；名目產值2.5到6.84兆元，並可創造13.6萬至43.4萬人次的就業機會。

MSCI研究顯示亞太區氣候行動進展不一 淨零轉型目標達成仍存巨大缺口

MSCI ESG與氣候研究部的最新分析顯示，亞太區企業的氣候轉型進展不一，各市場在碳排放揭露、氣候目標設定、能源結構，以...

震撼…海外債權人出清持股 台北天空塔90%股權喊賣

「台北天空塔」最大股東要出清持股，震撼市場。仲量聯行昨（27）日宣布，受債權接管人委託、代理銷售間接持有「台北天空塔」海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。