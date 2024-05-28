首談能源政策 國發會主委劉鏡清：我理性的從產業去看

關於核能議題，國發會主委劉鏡清28日表示，核能是低碳能源，至於能不能變成綠能，有賴於是否有良好的儲存。據他瞭解，目前台電正在做乾式貯存，如果未來核廢料能夠有良好的儲存，核能就有機會成為綠能，2050淨零目標一定是滾動式調整。

劉鏡清上任後今首度與媒體座談，除暢談任期內的施政方向，針對能源政策、核能議題，他也侃侃而談。劉鏡清強調，「我是理性的從產業去看」，首要是電夠不夠？第二是低碳的電夠不夠？第三就是2050淨零碳排目標。根據台電的數據顯示，AI發展將會增加30%以上的用電量，且一台AI伺服器用電量就是傳統伺服器十倍，雖然台電說可以增加機組，但碳的問題仍是需要被解決。

劉鏡清指出，國家整體能源發展，首要一定是必須盤點能源夠不夠？怎麼減碳？核能若朝野能達到共識，立法院做出決議，行政部門便會依法執行。但除了社會共識、法令解決外，「安全一定要做好」。

不過，話鋒一轉，劉鏡清強調，「我個人最看好是綠氫」，由於綠氫是水，從水電解出氫，台灣四面環海在取得優勢上，可說是得天獨厚。

劉鏡清還提到，過去就曾有國際報告指出，綠氫要到2030年才有可能起來，2035年則有機會商轉。但其實世界各地不少地方都已經在使用氫這項能源，包括日本關西機場的備用電力、德國工業區，還有荷蘭的垃圾車和巴士，甚至波音也號稱3~5年後將會有燃氫的飛機。

劉鏡清指出，現在仍多是使用灰氫、藍氫，據他瞭解，目前中研院也有個新技術，那就是把天然氣轉成藍綠氫，如果零碳成功的話，便會進入商轉。目前藍綠氫估出來的成本跟綠電價格差不多，但一定比燃氣貴。目前政府也投入超過12億元經費，正在進行相關實驗和研究，「效果非常好，應該是有機會成功」。

不過，劉鏡清強調，最終還是要等到綠氫，目前估算綠氫價格是現在能源價格的四倍，目前相關計畫和研究已陸續展開，「2050要達到淨零碳排，看來是有機會的」。

此外，劉鏡清還提到，要減碳除了嘗試發展藍綠氫及綠氫，另外考慮到廠商外銷需求，在綠電憑證上也必須找一些國外的憑證，以協助廠商解決出口問題。

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