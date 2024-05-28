櫃買中心推出防制 AI詐騙宣導影片
科技不斷進步，AI技術已經可以輕易模擬出與真人一樣的聲音及影像，詐騙集團也利用此技術在社群媒體上製造假訊息進行詐騙，民眾一定要提高警覺，小心防範。
近期不斷出現AI詐騙事件，為了讓民眾了解並防範新型態的投資詐騙，櫃買中心特別與內政部警政署刑事警察局合作拍攝「小心AI攻陷你的戒心 3個動作護你財產安全」宣導影片，刑事警察局預防科科長林書立於該影片中，以多年辦案經驗分享詐騙集團冒用財經名人或政商名流的聲音或影像，勸誘民眾加入FB或LINE投資群組，藉機騙取民眾投資款項的案例，同時教導民眾如何辨識AI深偽變臉，以防止被詐騙，並建議民眾如果遇到以社會聞人的名義推薦加入投資群組，可先至其官方社群媒體查看是否有提及此事，並透過該官方社群發訊息詢問求證；也可以查找有公信力的新聞媒體，看看是否有相關報導，或是善用金管會、櫃買中心、165反詐騙網站或電話等資源，查證相關資訊是否屬實。
櫃買中心提醒，透過AI深偽技術仿冒名人的聲音或影像幾可亂真，民眾若有發現疑似投資詐騙的情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）-27373434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可透過內政部警政署反詐騙專線165提出檢舉。有關「小心AI攻陷你的戒心 3個動作護你財產安全」宣導影片已置於櫃買中心防制金融投資詐騙專區（https://antifraud.tpex.org.tw/），投資人可至該專區觀賞影片，提升防詐意識。
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