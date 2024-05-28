櫃買中心推出防制 AI詐騙宣導影片

台灣實施碳費制度箭在弦上，政府投入經費推動淨零轉型並誘發風光電投資的效益備受關注。據中華經濟研究院完成的「淨零轉型效益」估算顯示，2023至2030年各項累計效益分別為民間投資1.06到2.82兆元；實質GDP 8,305億元到1.18兆元；名目產值2.5到6.84兆元，並可創造13.6萬至43.4萬人次的就業機會。

2024-05-28 10:01