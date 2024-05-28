讓行政效率更好 數發部長黃彥男：政府導入AI是下個目標
全球都在談AI（人工智慧），不只各行各業需要擁抱數位轉型，就連各國政府都在思考如何運用科技提升行政效率；數發部長黃彥男今（28）日指出，奠基在過去20年電子化政府發展基礎之上，政府導入AI會是下個目標。
台灣電子化政府發展得非常好，黃彥男舉例，「我們網路報稅這麼好用，世界上很少國家是這樣的，還有電子發票，很多類似這樣的服務，在全世界都領先。」
黃彥男指出，政府導入AI，會讓政府行政效率更好，也會提供更適切民眾需求的服務，事實上，除了中央政府之外，縣市政府也都已經陸續導入AI功能，不管是用於救災或者是醫院，AI都已經逐步改善行政效率。
政府導入AI技術之後，政府人員也必須跟上AI的腳步。黃彥男表示，未來，事務官、政務人員須具備AI基本技能，也會在全國政府單位推廣AI技能訓練，讓政府人員都明白AI可以幫忙做預測、文件整理、分析、整合，AI工具可明顯提升工作效率。
另外，國科會早已開始啟動TAIDE計畫，訓練台灣本地的AI大型語言模型。
黃彥男指出，台灣之所以要有自己的TAIDE計畫，就是希望用台灣本地資料去訓練AI模型，訓練出來的內容，會比較適合台灣本地使用，未來，如果將TAIDE導入線上客服、語音客服，都可以回答得更精準、更有人性。
對於未來的施政，黃彥男已定調數位發展三支箭聚焦「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」，同時兼顧防弊及興利，積極促進全民數位轉型。
國人關心詐騙問題，因此，黃彥男將打詐列為第一箭，數發部也將為此刪減出國經費，增加打詐的研發及執行經費，規劃設立「數發部打詐通報查詢網」，利用AI對抗AI假訊息；第二箭是強化我國通訊系統的資安及韌性，避免未來網路和天災人禍造成大規模通訊的中斷；第三支箭則瞄準促進數位經濟發展，加強輔導及投資數位產業，推動我國AI、軟體及資安產業，在2026年成為我國新兆元產業。
黃彥男指出，前任唐鳳部長任內，已經為數發部奠定很多基礎，法規方面，電子簽章法已經通過，打詐專法則是已經過了行政院；現在詐騙是最嚴重的，數發部會投入更多資源來打詐，自己接任之後，會延續前部長唐鳳奠定的方向，加深賴總統想要推行的政策，讓台灣積極發展AI，幫助全民更順利地進行數位轉型。
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