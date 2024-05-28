長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重
長榮海運（2603）28日股東會，針對貨櫃輪市場景氣展望，總經理吳光輝指出，全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更嚴重；市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，航運產業界目前呈現缺櫃當中，針對客戶使用貨櫃的情況也已請求客戶協助高貨櫃周轉率，如果延遲要加收費用。
吳光輝進一步說道，紅海危機影響，地緣政治效益第1季延伸到第2季，而第3季本來就旺季，現在到第3季都可以樂觀看待，但市場會旺到什麼程度，還是要持續觀察，此外，日前伊朗總統空難後的局勢變化，會持續影響紅海事件動態。
今年4月法說會已經看到市場展望是樂觀，然而4月首周及第二周的指數還在跌，長榮海運擔心遠東會缺櫃，法說會結束後沒有多久5月真的開始缺櫃，造成貨主恐慌運價上揚及缺櫃，開始積極補庫存，目前已經看到全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重，市場缺船及缺櫃問題不斷浮現。
至於景氣面的部分，國際貨幣基金組織（IMF）於4月發佈全球經濟展望報告（World Economic Outlook, WEO），預估2024年全球經濟增長率為3.2% ，其中預估美國經濟增長2.7%，大陸增長4.6%，歐元區增長0.8%，三大主力經濟體皆正向增長。
目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。
全球海運市場供需運價起伏變動大，長榮海運不斷強化各種風險控管，長榮海運北美線的長約比重近五成，這對於未來海運市場退潮後，讓長榮海運被衝擊的力道減少。
▪ 全國近13萬戶公益房東減稅 五年增2倍「這裡」最熱
▪ 房貸月付2.3萬能買哪？45個行政區任你選 雙北還有這三區
▪ 實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他轉手賺2698萬
▪ 免繳稅家庭也可買屋 七都45區可選、這兩區不到400萬
▪ 脫北潮持續！ 桃園這區每天賣7戶、新北5區入榜前十
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言