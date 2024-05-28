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長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
對於市場景氣展望，總經理吳光輝(左)指出，全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重。黃淑惠/攝影
對於市場景氣展望，總經理吳光輝(左)指出，全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重。黃淑惠/攝影

長榮海運（2603）28日股東會，針對貨櫃輪市場景氣展望，總經理吳光輝指出，全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更嚴重；市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，航運產業界目前呈現缺櫃當中，針對客戶使用貨櫃的情況也已請求客戶協助高貨櫃周轉率，如果延遲要加收費用。

吳光輝進一步說道，紅海危機影響，地緣政治效益第1季延伸到第2季，而第3季本來就旺季，現在到第3季都可以樂觀看待，但市場會旺到什麼程度，還是要持續觀察，此外，日前伊朗總統空難後的局勢變化，會持續影響紅海事件動態。

今年4月法說會已經看到市場展望是樂觀，然而4月首周及第二周的指數還在跌，長榮海運擔心遠東會缺櫃，法說會結束後沒有多久5月真的開始缺櫃，造成貨主恐慌運價上揚及缺櫃，開始積極補庫存，目前已經看到全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重，市場缺船及缺櫃問題不斷浮現。

至於景氣面的部分，國際貨幣基金組織（IMF）於4月發佈全球經濟展望報告（World Economic Outlook, WEO），預估2024年全球經濟增長率為3.2% ，其中預估美國經濟增長2.7%，大陸增長4.6%，歐元區增長0.8%，三大主力經濟體皆正向增長。

目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。

全球海運市場供需運價起伏變動大，長榮海運不斷強化各種風險控管，長榮海運北美線的長約比重近五成，這對於未來海運市場退潮後，讓長榮海運被衝擊的力道減少。

美國經濟 長榮海運

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