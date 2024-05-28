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新興亞洲市場短天期非投資等級債 具高息收、存期短雙優勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對亞洲非投資等級債的後市看法，台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，在操作上，可關注新興亞洲市場短天期非投資等級債，其具有高息收及存續期間短的優勢，以抵禦市場波動度，建議優先挑選專注於短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低的債券標的。

在利率波動上升下，市場偏好存續期間短的非投資等級債券。台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝分析，美國通膨高於預期，市場調降今年降息次數，利率波動上升。看好的產業包括：石油與天然氣（國家石油公司）、原物料、公用事業、紙業。

不過，儘管美債殖利率上彈，但今年以來新興市場非投資等級債利差收斂約8bps，在原物料價格回升、新興市場企業財務體質仍佳、美國經濟亦表現強勁下，支撐新興亞洲市場企業債表現。

另一方面，中國政府持續作多政策，四月底中央政治局會議釋放正面訊息，重點有二，包括：一、政策總基調保障經濟恢復的持續性，避免前緊後鬆；二、地產政策也表明積極消化庫存的態度，有利提振中國後市經濟，進一步帶動亞洲企業債的買氣。

債券 美國經濟

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