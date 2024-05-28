亞洲非投等債受惠各國政策推動 提供良好支撐力

美國最新通膨數據放緩推升聯準會降息預期，美債殖利率因此下跌，加上中國接連發布多項房地產政策，支持中國房地產板塊股、債價格同步大舉回彈，支撐整體亞債表現，促使亞洲非投資等級債券指數近一個月大漲逾3%，相關基金可伺機布局。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，4月30日中央政治局會議首提消化存量房產與優化增量住房，核心城市因此快速調整。

此外，17日官方再釋出4項房地產支持政策，含：購房首付比率下調、公積金貸款利率下調、房貸利率取消下限，及收購未售出房子作為保障性住房，前述政策將使房地產市場逐步回穩。5月排除中國地產之亞洲非投等債的長期違約率，以筆數計算保持在2.4%之相對低位。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，觀察雙印現狀，現任印尼總統支持的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在2月14日已獲逾半選票，並正式宣布其首輪獲勝。而印度國會下議院大選於4月19日展開並在6月1日結束、6月4日計票，民調顯示目前總理莫迪所屬執政黨可望贏得大選。綜上，雙印將在第2季迎來選後政策延續行情。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊分析，印尼持續推動經濟復甦，預期大宗商品及能源等需求持續，加上房市銷售情況穩定且境內融資狀況改善，預期相關債券價格將有所支撐，建議關注煤炭、能源、金屬及房地產企業之債券表現。

在印度方面，近期印度執政黨之國會大選政見提及仍聚焦基建且2047年實現再生能源擴張等，市場預期當前執政黨連任機會高，故持續追蹤基礎建設及再生能源板塊之相關債券表現。

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