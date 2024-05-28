MSCI研究顯示亞太區氣候行動進展不一 淨零轉型目標達成仍存巨大缺口

MSCI ESG與氣候研究部的最新分析顯示，亞太區企業的氣候轉型進展不一，各市場在碳排放揭露、氣候目標設定、能源結構，以及綠色和轉型資本流動上的發展進度存在差異，這可能由於各地監管差異、政策支持、股東偏好及行業結構等原因所致。

《亞太氣候行動進展報告》於MSCI年度氣候行動資本論壇（亞太區專場）舉行前夕發布。該論壇將匯聚投資和金融界的領袖，在全球在轉向永續成長新時代的關鍵時刻，共商所面臨的挑戰與機會。

MSCI ESG與氣候研究部亞太區主管王曉書表示：「全球氣候變化和升溫記錄屢創新高，亞太區面臨的風險日益加劇，可能造成巨大且不可逆轉的影響。鑒於其經濟貢獻和排放增加趨勢，亞太區的氣候路徑對全球實現淨零排放目標的影響不容忽視。然而，我們的研究顯示，當前能源結構的發展與淨零路徑之間，仍存在明顯的差距。潔淨能源轉型正處於關鍵時刻，在減碳減排的計畫上，資本市場的重要性愈來愈大。」

王曉書補充道：「儘管如此，我們也看到亞太區企業在潔淨技術生產和創新方面的表現日益突出。隨著亞太區氣候相關的監管力道加大，以及來自投資者的壓力增加，可望促使企業採取進一步的行動和應對措施。」

企業氣候行動進展不一

-在亞太區，愈來愈多公司開始揭露其價值鏈的排放資訊和氣候目標，顯示出氣候透明度和問責度正在提升。然而，各個亞太市場的進展各異。

-紐西蘭（71%）、日本（44%）和澳洲（41%）在範疇一、範疇二、範疇三的揭露，處於領先地位。

-紐西蘭（88%）、日本（73%）和香港（66%）在設定2024年之後的氣候目標，處於領先地位。

-相較於大型企業，中小型企業在氣候訊息揭露較為落後，這可能反映中小企業所受到的投資者和監管壓力相對較小。

公用事業領域的能源結構正在轉型

-在2015年至2022年期間，亞太區公用事業公司的再生能源和燃煤發電產能都有所成長。對能源安全和財務負擔的考量，可能會影響亞太區公用事業公司擺脫化石燃料發電的轉型速度。

-目前，亞太區最大公用事業公司的直接排放強度，遠高於到2050年實現淨零排放的路徑。除了拓展潔淨發電能力，提前淘汰燃煤發電廠日漸被亞太地區-公用事業公司視為實現淨零排放路徑的關鍵之一。

-目前，在亞太區的淘汰燃煤發電廠計畫，資本市場正努力探索可發揮的作用。除了透過混合融資和高誠信轉型碳信用的方式調動私募資本，以及將煤炭淘汰的環境和社會因素納入永續金融分類標準之外，MSCI還指出，促進投資者參與及溝通（investor engagement）可以發揮補充作用。

潔淨技術的創新和部署

-擴大再生能源和能源效率解決方案的規模，將是擺脫化石燃料的轉型核心。亞太區的企業已成為潔淨技術創新的主要參與者。

-MSCI 亞太可投資市場指數的成分股在先進電池存儲、太陽能和氫燃料方面的平均持有部位，高於MSCI全球可投資市場指數的同業成分股。

-國際能源署預測，交通、工業和建築領域未來的能源效率改善幅度最大，而在這些領域中，MSCI發現，MSCI 亞太可投資市場指數中的成分公司與全球同業公司相比，在能源效率技術方面的平均持有部位更高。

商品推薦