MSCI研究顯示亞太區氣候行動進展不一 淨零轉型目標達成仍存巨大缺口
MSCI ESG與氣候研究部的最新分析顯示，亞太區企業的氣候轉型進展不一，各市場在碳排放揭露、氣候目標設定、能源結構，以及綠色和轉型資本流動上的發展進度存在差異，這可能由於各地監管差異、政策支持、股東偏好及行業結構等原因所致。
《亞太氣候行動進展報告》於MSCI年度氣候行動資本論壇（亞太區專場）舉行前夕發布。該論壇將匯聚投資和金融界的領袖，在全球在轉向永續成長新時代的關鍵時刻，共商所面臨的挑戰與機會。
MSCI ESG與氣候研究部亞太區主管王曉書表示：「全球氣候變化和升溫記錄屢創新高，亞太區面臨的風險日益加劇，可能造成巨大且不可逆轉的影響。鑒於其經濟貢獻和排放增加趨勢，亞太區的氣候路徑對全球實現淨零排放目標的影響不容忽視。然而，我們的研究顯示，當前能源結構的發展與淨零路徑之間，仍存在明顯的差距。潔淨能源轉型正處於關鍵時刻，在減碳減排的計畫上，資本市場的重要性愈來愈大。」
王曉書補充道：「儘管如此，我們也看到亞太區企業在潔淨技術生產和創新方面的表現日益突出。隨著亞太區氣候相關的監管力道加大，以及來自投資者的壓力增加，可望促使企業採取進一步的行動和應對措施。」
企業氣候行動進展不一
-在亞太區，愈來愈多公司開始揭露其價值鏈的排放資訊和氣候目標，顯示出氣候透明度和問責度正在提升。然而，各個亞太市場的進展各異。
-紐西蘭（71%）、日本（44%）和澳洲（41%）在範疇一、範疇二、範疇三的揭露，處於領先地位。
-紐西蘭（88%）、日本（73%）和香港（66%）在設定2024年之後的氣候目標，處於領先地位。
-相較於大型企業，中小型企業在氣候訊息揭露較為落後，這可能反映中小企業所受到的投資者和監管壓力相對較小。
公用事業領域的能源結構正在轉型
-在2015年至2022年期間，亞太區公用事業公司的再生能源和燃煤發電產能都有所成長。對能源安全和財務負擔的考量，可能會影響亞太區公用事業公司擺脫化石燃料發電的轉型速度。
-目前，亞太區最大公用事業公司的直接排放強度，遠高於到2050年實現淨零排放的路徑。除了拓展潔淨發電能力，提前淘汰燃煤發電廠日漸被亞太地區-公用事業公司視為實現淨零排放路徑的關鍵之一。
-目前，在亞太區的淘汰燃煤發電廠計畫，資本市場正努力探索可發揮的作用。除了透過混合融資和高誠信轉型碳信用的方式調動私募資本，以及將煤炭淘汰的環境和社會因素納入永續金融分類標準之外，MSCI還指出，促進投資者參與及溝通（investor engagement）可以發揮補充作用。
潔淨技術的創新和部署
-擴大再生能源和能源效率解決方案的規模，將是擺脫化石燃料的轉型核心。亞太區的企業已成為潔淨技術創新的主要參與者。
-MSCI 亞太可投資市場指數的成分股在先進電池存儲、太陽能和氫燃料方面的平均持有部位，高於MSCI全球可投資市場指數的同業成分股。
-國際能源署預測，交通、工業和建築領域未來的能源效率改善幅度最大，而在這些領域中，MSCI發現，MSCI 亞太可投資市場指數中的成分公司與全球同業公司相比，在能源效率技術方面的平均持有部位更高。
▪ 全國近13萬戶公益房東減稅 五年增2倍「這裡」最熱
▪ 房貸月付2.3萬能買哪？45個行政區任你選 雙北還有這三區
▪ 實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他轉手賺2698萬
▪ 免繳稅家庭也可買屋 七都45區可選、這兩區不到400萬
▪ 脫北潮持續！ 桃園這區每天賣7戶、新北5區入榜前十
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言