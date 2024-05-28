選股放眼全球 掌握多元重點商機

參考2002年以來的MSCI世界指數表現，當年度表現最佳的前50名成分股中，平均有近半數為美國以外的國家，顯示具競爭優勢的龍頭企業不僅限於美國。例如，荷蘭擁有半導體設備領導企業及全球知名的冷氣製造公司來自日本，皆為具有長期投資利基的優質代表。柏瑞投信表示，除了美股為布局主體外，仍應納入全球優質龍頭成長股以提高長期投資勝率。

美國通膨壓力放緩、聯準會(Fed)利率前景改善，推升美股近期創下新高，同步鼓舞歐亞股市盤勢走強。觀察美國標普500指數今年來走勢屢創新高，背後主要反映的就是更強勁的經濟增長、通膨下降趨勢以及聯準會升息見頂的總經環境，而美股的持續上漲亦為不同的投資風格帶來機會。有別於去(2023)年主要由大型科技公司主導美股漲幅，今(2024)年以來市場呈現較為廣泛的上漲趨勢。美股七雄今年第1季的漲幅仍然可觀，但並非如去年7家公司都全面上漲，部分公司因個別因素而走低，使得美股七雄以外的公司，對標普500指數漲幅的貢獻度明顯高於去年。

隨著指數來到高點、通膨疑慮不時干擾、加上中東地緣政治局勢仍然動盪，股市短期波動或將加大。不過，企業盈餘的成長有望成為推動股市持續上漲的主因。除了「美股七雄」獲利成長預估將持續保持強勁外，今年指數的營利增長分佈也將更為均衡，此或是聯準會即使確定縮減今年降息幅度，但市場仍持續上漲的關鍵原因。進一步觀察全球股市今年表現，除美股動能強勁之外，日本及歐洲股市亦持續走高，且預期歐日等企業估值仍偏低、龍頭企業的獲利表現優異，皆可望延續全球股市多頭行情。

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