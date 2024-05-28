景氣趨熱！4月亮出黃紅燈 人工智慧商機推升出口

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會27日發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」。記者陳正興／攝影
國發會27日發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」。記者陳正興／攝影

國發會昨（27）日發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」，是睽違二年二個月以來首次呈現黃紅燈，主要是AI太威，使景氣復甦大躍進。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，4月再亮黃紅燈，最關鍵因素為AI相關應用商機，包括高速運算、雲端服務，有助於資通訊及視聽設備出口表現，且不僅外在需求增加，電機設備進口也是好轉，批發部分也因為出口轉佳而好轉。整體而言，進口有需求、出口續擴張，銷售、生產等都帶動景氣轉好。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

至於代表未來景氣的領先指標，4月較3月上升0.5%，已經連七個月上升，累計增福2.5%；4月同時指標較3月上升0.93%，已連13個月上升，累計增幅8.95%。

至於黃紅燈有沒有機會延續？吳明蕙表示，必須保持審慎樂觀態度，並密切關注外在局勢變化，雖然領先和同時指標均呈現上揚，代表景氣應是穩步復甦狀態，仍須留意相關風險，特別是美國、歐元區的領先指標近來呈現下滑，PMI（製造業採購經理人指數）則轉為緊縮，以及包括美國對中國大陸課徵關稅的新舉措，令人更擔心大陸經濟前景，地緣政治風險還在，加上日本的消費狀況好像也不是很理想等。

資料顯示，景氣對策信號九項構成項目中，機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額均由綠燈轉呈紅燈，分數各增加二分，工業生產指數由黃紅燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加一分；海關出口值則由紅燈轉呈綠燈，分數減少二分；其餘四項燈號維持不變。


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