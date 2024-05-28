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兩岸旅遊 商總：月底前有好消息

聯合報／ 記者林海／台北報導

商總昨天舉行理監事與顧問頒證典禮，理事長許舒博表示，新政府上台後，產業界很希望能夠表達憂心與需求，而兩岸的經貿穩定、旅遊開放非常重要，近日也積極溝通中，他並預告月底前在航班、兩岸旅遊人數的增加都會有好消息。

副總統蕭美琴與多位部會首長昨出席典禮，許舒博表示，過去曾經與蕭美琴是同事，有些想法可以直接溝通，海基會準董事長鄭文燦也表達將來對促進兩岸關係的想法。

對於兩岸旅遊的好消息是否包含開放團客，許舒博則語帶玄機說，「可以預期，有這方面的思維」，在月底之前會有好的答案。

交通部長李孟諺上周表示會跨部會協商，針對六月出團有明確結論，期待在五月底前有方案。

交通部長 溝通 蕭美琴

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