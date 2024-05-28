國發會主委劉鏡清：看好AI、半導體 經濟雙核心

新任國發會主委劉鏡清昨天表示，今年整體經濟發展會好，在ＡＩ伺服器等資通業帶動下，出口相當暢旺，ＡＩ未來五年會有驚人發展，與半導體產業會是經濟雙核心，政府在這方面也會有比較大的投資。此外，政府仍會兼顧經濟的平衡，希望三個月內提出國家新的未來四年計畫。

立法院經濟委員會昨天審查「離島建設條例」部分條文修正案，劉鏡清首度列席備詢。劉鏡清受訪表示，並不會緊張，而且立委大多很親切，可正面討論問題，他一開始還不熟悉議事流程，「但是可以感受到委員們對我的照顧，會體諒我是第一次」。

不過，法案討論過程中，來自金門的立委陳玉珍，質疑劉鏡清為何認為重大建設投資計畫應由中央核定，不適合交給地方政府，她批評劉鏡清連金門都沒去過，中央官員也沒有幾個知道金門建設，不是一句不適合就不適合，而是要給地方權力，最後經委會召委楊瓊瓔出面打圓場。

劉鏡清會後受訪被問到如何看待今年經濟發展及輝達執行長黃仁勳掀起的「ＡＩ旋風」，他表示，目前出口比較暢旺的是在ＡＩ伺服器帶動的資通訊產品，至於黃仁勳為何帶動旋風，是因為輝達上一季的財報出來是成長百分之二六二，自然帶動訂單成長，「ＡＩ應該未來五年都會有驚人發展，是除了半導體外、我們經濟未來的雙核心」。

但劉鏡清也說，還是要兼顧經濟平衡，因為多數民眾是從事服務業，而中小企業和部分產業也進入成熟期，因此要均衡發展，他會從這兩條路做規畫，希望三個月內提出國家新的未來四年計畫，以平衡產業發展，否則整體經濟好，部分民眾所處行業不夠好，希望盡量照顧大家。

劉鏡清指出，目前觀察今年經濟景氣下半年會比上半年好，但還是有不確定性，例如美國通膨降溫，實質購買力卻下滑，顯示一般庶民對物價有壓力，這些都還要觀察。

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