5月CCI回升 吳大任：經濟挑戰仍大

中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布五月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數七十二點二點，較上月上升八點八三點，其中投資股市上升幅度最多，暴增卅四點七點。台經中心執行長吳大任說，由於股市表現好，帶動各大指標上揚，房市股市都上升，會讓國人對家庭財富有信心，有助帶動消費成長，但台灣出口還是不好，尤其消費去年基期已高，下半年經濟挑戰仍很大。

吳大任表示，五月ＣＣＩ指數大幅上升，原因是四月調查時間剛好股市重挫，加上四月初花蓮大地震，餘震持續影響，股市信心大幅下跌，總指數也下跌廿點，四月大跌屬於特殊狀況，各種狀況解除後，五月因股市已大漲到將近兩萬一千點，所有指標跟著大幅回升。

他判斷，很多家庭資產主要配置在股市、房市，股市房市信心變強，大家會覺得變有錢，比較敢消費，會帶動消費，顯示第二季內需消費仍可維持熱絡。

但吳大任指出，台灣比較大風險仍是出口，不確定性仍高，要看美國與歐洲，歐洲因為製造業ＰＭＩ都在五十以下，六月歐洲央行會率先降息，英國也會跟進，但要看次數與規模，若幅度夠大也要明年才反映；美國第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）超額儲蓄從過去兩兆多美元，至今年三月由正轉負，且家庭負債持續增加，顯示美國家庭消費能力將大幅下降，失業率也從去年同期百分之三點五來到百分之三點九，都會對消費造成衝擊，預估最慢第三季美國聯準會就會降息。

吳大任認為，歐美消費力下降，台灣下半年出口壓力會變大，目前出口除ＡＩ（人工智慧）外都很弱，若出口不好，民間投資也會變弱，唯一支撐仍是消費，但去年基期已高，對經濟成長率邊際貢獻會減少，下半年台灣經濟挑戰仍很大。

五月ＣＣＩ六項分項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財全數上升，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，五月指數五十九點三五點，較上月大幅上升卅四點七點，主因四月因為調查時間剛好股市重挫，五月股市反彈，民眾投資股市信心大增。

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