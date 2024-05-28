回溫…4月景氣燈號亮黃紅燈 暌違逾2年再轉向趨熱

國發會昨天公布四月景氣燈號，亮出代表景氣轉向「趨熱」的黃紅燈，綜合判斷分數也增加四分來到卅五分，是二○二二年二月以來新高，也是暌違兩年二個月後再度亮出黃紅燈。國發會官員表示，景氣轉向主要是由ＡＩ（人工智慧）應用帶動，不過目前僅亮一個月黃紅燈，仍須持續關注外在風險，對景氣審慎樂觀。

景氣燈號一至三月連亮三顆代表景氣穩定的綠燈，對於四月亮出黃紅燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，最關鍵因素為ＡＩ相關應用商機，包括高速運算、雲端服務，有助於資通訊及視聽設備出口表現，且不僅外在需求增加，電機設備進口也是好轉，批發部分也因為出口轉佳而好轉。整體而言，進口有需求、出口續擴張，銷售、生產等也都帶動景氣轉好。

觀察代表未來景氣的領先指標，國發會指出，四月較三月上升百分之○點五，累計七個月增幅百分之二點五；四月同時指標較三月上升百分之○點九三，也是續呈上升，累計十三個月增幅百分之八點九五。

至於黃紅燈有沒有機會延續？吳明蕙說，必須保持審慎樂觀態度，並密切關注外在局勢變化，因為雖然領先和同時指標均呈現上揚，代表景氣應是穩步復甦狀態，但仍須留意相關風險，特別是美國、歐元區的領先指標近來呈現下滑，製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）則轉為緊縮，以及包括美國對中國課徵關稅的新舉措，令人更擔心中國經濟前景的後續狀況，地緣政治風險還在，加上日本的消費狀況好像也不是很理想等。

四月亮黃紅燈，是否可論斷景氣轉向熱絡，吳明蕙表示，黃紅燈屬「注意性燈號」，現在是第一個月改亮出黃紅燈，不會因此就說景氣趨熱，對景氣態度上審慎樂觀，還是要留意外在風險。

國發會資料顯示，四月的景氣燈號構成項目中，機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額都由綠燈轉紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉黃紅燈，但海關出口值由紅燈轉綠燈，分數減少兩分，其餘四項燈號維持不變。

展望未來，吳明蕙指出，受惠全球商品貿易成長回升、ＡＩ等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢；投資方面，企業將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，可望挹注投資動能。內需方面，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。

吳明蕙也說，主要國家降息時程未定，及美中角力升溫等影響全球經濟成長力道的不確定因素，仍須留意。

商品推薦