「台北天空塔」未拿到使照 影響賣相
「台北天空塔」海外債權人將賣掉間接握有天空塔九成股權的企業，不過，因該案尚未拿到使照，無法估算投報率、賣相沒那麼好，加上投資金額龐大，業內專家認為，短期間內要順利賣掉，恐也不是那麼簡單。
專家認為，國內大咖投資人多精打細算，目前台北天空塔尚未取得使照，假設買家有意，多會希望能以「划算價格」入手，買賣雙方在價格認知上勢必出現差距。進一步說，屆時就看海外債權人是否急於收回資金，若債權人希望賣個好價格，恐需等到全案全數落成後，才有機會以賣家心目中的價格賣出。
仲量聯行台北投資部資深副總經理吳瑤華表示，「台北天空塔」結合時尚現代化的建築設計、無比便利、還能飽覽台北市繁華都市美景，勢必成為台灣、甚至亞洲地區的重要地標。
不過業內人士指出，由於「台北天空塔」位於台北市信義計畫區中，且總樓地板面積高達26,300坪，會出手的投資人勢必是國內大咖買方，不過因全案投資金額龐大，就算有投資人提交意向書，也必須再經過DD（實地審查），加上全案尚未完工，此時出手的投資人多是想以「甜甜價」入手，因此債權人對價格的態度就非常重要。
業內人士表示，商用不動產在全數完工、落成時，才能完全彰顯其價值，因此「台北天空塔」若要「嫁得漂亮」，勢必等全案完工後，才會有可能出現好的賣相。
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