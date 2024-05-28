震撼！海外債權人出清持股 台北天空塔90%股權喊賣

「台北天空塔」最大股東要出清持股，震撼市場。仲量聯行昨（27）日宣布，受債權接管人委託、代理銷售間接持有「台北天空塔」海外公司的全數股權，據悉，該接管人受託間接握有台北天空塔九成股權，全案將向國內大咖投資人招手。

仲量聯行表示，此次海外債權人是將手中全數海外股權、委由「FTI諮詢公司」作為海外質押股權的接管人。

由於銷售方式是以「提交意向書形式銷售間接持有台北天空塔（The Sky Taipei）的海外公司全數股權」，只要對此案有興趣的投資人在台灣時間今年7月5日下午5時前，提交意向書，雙方就能再做進一步銷售接洽。

台北天空塔 海外股權銷售小檔案

台北天空塔位於台北市信義區松智路與松壽路口，樓高288公尺，落成後將成為台灣第二高樓，僅次於台北101大樓。這座以酒店為主的混合式發展項目包括零售空間、餐飲體驗和表演中心，整體建案總樓地板面積約約86,920平方米（相當於26,300坪），總占地面積約6,830平方米（約2,066坪）。

據悉，先前間接持有「台北天空塔」約九成股權的大股東，已將股權質押給債權人，這次海外債權人要賣掉全數股權，若國內大咖投資人有購入意願，有機會拿下台北天空塔九成股權，成為「台北天空塔」最大咖股東。

仲量聯行強調，「台北天空塔」銷售作業，將會遵守國內相關法律和監管規定，將摒除中國大陸地區投資人擁有該專案的控制權，或控制性股權。

再者市場初估，由於該案位於有台北華爾街之稱的信義計畫區核心，落成後又是台灣第二高樓，僅次於台北101大樓，當年碩河開發規劃投資額就超過200億元，換言之，若有意取得股權的買家，需是手握百億元等級雄厚資金的大咖投資人，才有機會取得入場券。

仲量聯行指出，此次「台北天空塔」銷售海外公司全數股權，為亞太區罕見開放標售的大型指標建案，提供難得的投資機會，所有提交的意向書必須嚴格遵守台灣在內的所有相關地區的投資法規，有意參與的投資人在今年7月5日（周五）台北時間下午5時前，提交意向書。



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