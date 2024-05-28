環境部長彭啟明：綠色通膨不會發生

外界擔心碳費引發綠色通膨，環境部長彭啟明昨（27）日透露，根據環境部模擬，在各種碳費費率與情境下，都不會超過通膨警戒線（即通膨率超過2％）。

彭啟明接受本報專訪時強調，希望綠色通膨不要發生。然而，自宣布徵收碳費以來，坊間預售屋業者打著碳費名義調高房價，他坦言，「這是不道德的做法」。

彭啟明解釋，台灣是一個自由市場，在市場機制下無法用任何手段限制不能漲價，而買賣房子就是自由市場的機制。但是碳費現在還沒有收，另外氣候署或內政部從水泥、鋼鐵等建築原料受碳費影響來算，僅約影響0.9％漲幅。

他指出，很多建商喊漲5％、10％，這都是不道德的做法，而且水泥業若提出自主減量計畫還可獲得高碳洩漏係數的優惠費率，「影響不至於那麼高」，不應該藉此哄抬房價，且環境部針對各行各業進行碳費衝擊評估，在不同費率、各種情境之下，在現行的物價指數加上碳費影響，也完全不會超出通膨警戒線。

彭啟明表示，現在預期未來會這樣漲，等於是哄抬物價，環境部接下來也會試著與公平會、行政院物價穩定小組合作。他強調，在台灣遇到的綠色通膨不是由碳費所引起，而是極端氣候下所帶來的通膨，例如劇烈颱風、糧食危機等。

商品推薦