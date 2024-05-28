經長：全力助中小企衝刺

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

商總昨（27）日舉行「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，經濟部長郭智輝致詞強調，這是他首次以部長身分與產業界朋友互動，將把民間最重視的服務精神帶到政府單位，全力替商總、中小企業衝刺，經濟部會協助台灣企業走向國際，拓展世界競爭力。

郭智輝表示，昨天是他上工第八天，過去經濟部與商總的互動很多，他首次以部長身分與產業界朋友交流，未來會繼續替商總的成員服務。

他還透露，商總理事事長許舒博在他上任前曾經向他提及，經濟部對中小企業的照顧比較少，所以他拔擢中小及新創署署長何晉滄為政務次長，展現對中小企業照顧與決心。

郭智輝表示，他從民間來到政府，會把民間最重視的服務精神推廣到單位上，重視服務的品質、過程、速度與成本，以商總、中小企業為最大努力方向，也請大家給予指教、鼓勵。

他並提到，商總關注的面向，都會是他未來工作的重中之重，商業中的服務占國內GDP比重很高，若能提升服務業價值與產值，對國家絕對有幫助。

台灣有許多連鎖加盟企業，具國際拓展潛力，包括淨零、數位化、產業轉型競爭等，經濟部會給予台灣企業走向國際，最大的支持與服務。

同時出席的蕭副總統致詞時表示，商業服務業所占台灣GDP比重及從業人口比例，皆是台灣不可忽視力量，「只要百工百業好，人民就會好」，政府將持續促進安居樂業。

GDP 經濟部

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