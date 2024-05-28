台大榮譽教授看三黨不過半 陳博志：政黨要良性競爭

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台大榮譽教授陳博志昨（27）日表示，台灣現正面臨三黨不過半的政局，要走向良性競爭，建議要有各黨派討論、建立共識的機制，例如針對電價、對創新產業補助等議題，各政黨開誠布公提出符合民意、符合國家長期利益建議，有共識就執行，如此才有利於產業發展。

陳博志昨日在台經院主辦「2024年亞洲政經景氣展望研討會」上，以「三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策」為題發表專題演說。他指出，2001年時政府曾以「經濟發展諮詢委員會」的方式，邀請在野黨及各界專家、利害關係人共同討論國家重要政策，以減少誤解，並建立共識。政黨若能在政策品質上良性競爭，就比較不會在意識型態分歧，更有可能形成共識，這是各黨派、特別是政府該努力方向。

陳博志以寡占理論Hotelling模型來分析三黨不過半。他表示，政黨競爭不是靠把對方罵得很慘來取得勝利，而是要在未來選舉中獲得最多選票及民心，就像經濟學中寡占市場理論，以獲取更多消費者喜愛為主要競爭手段。

他說，如果寡占廠商走向改善自己產品及品質的良性競爭，理論上就能化解原先分歧而把店開在一起，如各地都出現「一條街」，就是方便消費者選擇，進行比價；這也代表著，若政黨能在政策品質上做良性競爭，較不會在意識形態上分歧，而可能較有共識。

陳博志提及，2000年第一次政黨輪替也是朝小野大，為建立共識，經建會邀請各黨派、學者專家及利害關係團體，以經濟發展諮詢委員會方式，討論國家重要政策。

消費 陳博志

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