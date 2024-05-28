國發會看景氣復甦…未完全明朗

經濟日報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導
國發會經濟發展處長吳明蕙27日表示，景氣復甦尚未完全明朗，接下來仍要關注各國降息時程、地緣政治風險及美中角力戰等三大不確定因素。記者賴昭穎／攝影
國發會經濟發展處長吳明蕙27日表示，景氣復甦尚未完全明朗，接下來仍要關注各國降息時程、地緣政治風險及美中角力戰等三大不確定因素。記者賴昭穎／攝影

國發會最新景氣燈號亮出黃紅燈，不過國發會經濟發展處長吳明蕙昨（27）日表示，景氣復甦尚未完全明朗，接下來仍要關注各國降息時程、地緣政治風險及美中角力戰等三大不確定因素。

景氣燈號在連亮三顆綠燈後，昨日亮出黃紅燈，吳明蕙表示，目前未看到景氣過熱，一方面是，黃紅燈目前只有一個月，代表的是一種注意性燈號，後續須密切關注外在風險，也是未來景氣能否穩定復甦的關鍵。

在股市回升、地震效應減弱情況下，消費者信心回彈，中央大學昨日公布5月消費者信心指數（CCI）總指數為72.2點，月增8.83點，總指數和分項指標皆顯著成長。其中，投資股市上升幅度最多，暴增34.7點。台經中心執行長吳大任說，由於股市表現好，帶動各大指標上揚，有助帶動消費成長，第2季內需消費仍可維持熱絡。

國發會 景氣燈號

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