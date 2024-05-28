國發會將提國家四年計畫 看好 AI 、半導體成長雙動能

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清27日表示，國發會將於三個月內提出最新國家四年計畫。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清27日表示，國發會將於三個月內提出最新國家四年計畫。記者蘇健忠／攝影

國發會主委劉鏡清昨（27）日表示，國發會將於三個月內提出最新國家四年計畫。談及國內經濟情勢，劉鏡清預料，「AI在未來五年內會有驚人發展」，AI、半導體是我國未來經濟成長的雙核心動能，下半年經濟會比上半年更好。

立法院經濟委員會昨審查「離島建設條例」部分條文修正案，也是劉鏡清接下國發會主委後的立院首秀。

媒體關注，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展外，外傳還將密訪供應鏈，將再度刮起黃仁勳旋風。劉鏡清對此表示，輝達上季財報成長262%，因此拉抬訂單，預期受惠AI帶動的經濟成長，未來五年都將是非常驚人的發展。

劉鏡清談話重點
劉鏡清談話重點

劉鏡清還提到，未來我國經濟發展除了重視半導體和AI「雙核心」，而AI作為新崛起的產業，政府未來會做比較大的投資，以帶動後續訂單成長。國家也會兼顧經濟平衡，去優化包括多數國人所處的服務業、中小企業，還有部分已進入成熟發展的傳統產業。

劉鏡清強調，「未來政府會重視均衡發展，儘量照顧到大家」，否則整體經濟發展好得不得了，仍有一部分民眾所處的行業不夠好。

劉鏡清也提醒，儘管目前整體經濟是朝正向發展，但仍是有其不確定性，可能牽動影響我國出口持續復甦的力道，特別是美國，雖然其通膨看起來控制得還不錯，可是得留意美國國民整體實質購買力下滑情形，因為物價太高，庶民生活有壓力。

因此，目前國發會定期關注全球主要經濟體的最新經濟情勢變化，做為我國經濟發展影響參考。

身為內閣財經總舵手，劉鏡清也將在三個月內出招，提出最新國家四年計畫。

另外，劉鏡清昨日出席商總理監事及顧問頒證典禮時表示，台灣有非常好且世界級的製造業，然而擁有60%就業人口的服務業，卻偏偏缺乏國際級產業，為此，他曾經向賴總統報告過許多次，未來四年國家計畫中，一定會納入服務業。


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