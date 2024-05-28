環境部長專訪／彭啟明：碳費費率「斜率向上」 新制愈早上路愈好

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啟明。記者葉信菉／攝影
環境部長彭啟明。記者葉信菉／攝影

環境部長彭啟明昨（27）日接受本報專訪，強調希望碳費愈早上路愈好，對於費率，「希望一開始不要給企業太大壓力。」未來費率會「斜率向上」，意即2030年前將分階段調高費率。

彭啟明表示，他最想傳達給企業的訊息是：「不要碳焦慮！」減碳是一個轉型的機會，世界各國皆然，氣候變遷只有走一條新的路才能達到淨零，用舊的方法永遠達不到淨零，「只有彎道超車才能達到淨零。」

彭啟明表示，碳定價有很多方式，碳費只是其中一環，外界關心何時上路，「縱使（費率）是到0元也要上路，就是我希望趕快上路的決心」，至少希望年底前上路，國內從來沒有真的收過碳費，希望能讓企業趕緊熟悉。

對於碳費費率遲未拍板，彭啟明強調，不管費率審議會最終決定是多少，因為「國際趨勢都是斜率往上升」，在國內碳費審議會中也提到，碳費費率確實會逐期向上調整，碳費費率預期也會跟高碳排洩漏係數一樣，隨著年份向上，「一開始不要給大家那麼大的壓力」，但費率趨勢還是往上走的。彭啟明表示，碳定價制度有許多方式，在國際案例裡面，碳費只是一個手段跟過程，還有別的方法，例如排放源總量管制。

對於台灣是否會實施總量管制碳交易，彭啟明坦言並不容易，目前碳定價機制，就是先讓碳費上路再說，臺灣碳交所成立後，農業部門也開始提出許多負碳技術指引，相關技術與機制慢慢上來，讓很多民間的年輕朋友發揮創意，後續也會得到很多減碳資源。

「減碳一定要去做，而且後面還有更多重要的大事。」彭啟明舉例，像是參考日本的氣候債券、美國的租稅減免，這些與台灣過去的經驗都不一樣，這些做法都還要再溝通，甚至跨部會進行，「我們還要很努力」，現在淨零這條路已跳過現有制度，現在制度沒辦法完成淨零碳排，因此他也要很有決心地去說服長官，要用全新思維、而非舊有方法。

彭啟明 減碳

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