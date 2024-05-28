開放赴陸團客 交部沒鬆口本周再開會
交通部觀光署昨（27）日表示，希望兩岸觀光朝健康有序方向發展，不過是否會具體開放赴陸團客，觀光署官員並未鬆口，僅說會討論，本周將會召開會議。
交通部長李孟諺上周與媒體茶敘時就表示，兩岸觀光會持續朝對等互惠方式前進，5月底前將召開跨部會會議討論開放團客議題，並期待能端出方案，他當時便說，不排除我方可先釋出善意。
由於6月1日實施赴陸禁團令進入最後倒數，外界關注兩岸開放觀光進度，據悉，觀光署本周將召開會議討論。
目前兩岸觀光現況，台灣有開放自由行，6月前開放團客；對岸則是禁止自由行，團客也僅限於福建到馬祖，旅遊業者期待兩岸觀光能儘快破冰。
對於兩岸觀光開放幅度為何，交通部表示，是要全面開放團客、局部開放或部分先行，都是選項，交通部會整體考量，包含520後大陸對台宣布軍演等因素都會納入，不過交通部也強調，會與業者站在一起，促進觀光。
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