住都中心專任董座就職 花敬群：拚百萬社宅達陣
國家住都中心新任董事長花敬群昨（27）日表示，上任首要任務是完成賴總統的百萬社宅目標，對於當前房市看法，他認為，房市終究有循環起落，而社宅則是「固本」，以現在房價高漲的時間點，社宅對於龐大租屋族來說是保護系統。
國家住都中心昨天舉辦專任董事長就職茶會。花敬群表示，過去「八年20萬戶」社宅目標是在極短時間內要完成很大的工作量，不管是內政部地政司或財政部國產署都提供很大協助。
花敬群認為，國家好不容易有機會要在十餘年時間內興建大量社宅，現在不應只是把房子蓋完，更應搭配國家發展量能、建立產業體系。
例如將預鑄工法更有效率、有規模發展，或與國震中心合作，讓未來社宅社區都是地震偵測基地；讓長照、幼托等社會福利系統與社宅銜接，等於透過社宅建立一套社福網絡，強化國家社福體系；甚至包租代管不只有媒合，還要有服務，例如發展社宅管理系統、工程管理系統及住戶管理系統。
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