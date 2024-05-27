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服務業力量不可忽視 蕭美琴：政府續促安居樂業

中央社／ 台北27日電
商總今天舉行「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，副總統蕭美琴表示，商業服務業所占台灣GDP比重及從業人口比例，皆是台灣不可忽視力量，政府將持續促進安居樂業、和平穩定。圖／聯合報系資料照
商總今天舉行「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，副總統蕭美琴表示，商業服務業所占台灣GDP比重及從業人口比例，皆是台灣不可忽視力量，政府將持續促進安居樂業、和平穩定。圖／聯合報系資料照

商總今天舉行「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，副總統蕭美琴表示，商業服務業所占台灣GDP比重及從業人口比例，皆是台灣不可忽視力量，「只要百工百業好，人民就會好」，政府將持續促進安居樂業、和平穩定。

全國商業總會晚間舉行「第12屆理監事及顧問頒證典禮」，蕭副總統致詞稱讚商總，一直以來為台灣經濟發展作出許多貢獻，也因有台灣人的勤奮打拚、智慧與能量，推動商業領域創新與發展。

副總統指出，商業服務業占台灣GDP比重及從業人口比例，都是不可忽視力量，大家應齊心協力，只要商總所有會員、百工百業好，人民就會好，「我們施政目標也是在安居樂業」。

副總統笑說，「我先脫稿講兩句話，這次維安特別請我取代號，我取名『安平』，很多人以為我會取戰貓，或是其他充滿戰鬥力代號」，但台南是她成長的地方，安平也是台灣除史前原住民遷徙史之外，最早國際化的地方，「我一直相信台灣要繼續蓬勃發展，就要跟世界接軌，要繼續在世界上架台灣」。

她指出，「安」是安居樂業，「平」則是要和平穩定，這也是520就職以來共同努力的目標。

副總統表示，賴總統就職演說提到3大產業方向，包含前瞻未來、智慧永續；競逐太空、探索海洋；布局全球、行銷全世界，這也是各界所期待，讓台灣優秀產業在全球舞台發揮更大影響力。

她強調，對台灣產業一直非常有信心，也是因為台灣產業好，「讓我們可以更驕傲在世界站穩步伐、向上提升、進軍全球，這就是台灣人的韌性和魄力」。

副總統指出，除產業發展，全球關注永續發展之際，在座與會者都是台灣中堅力量，相信一定能和政府一起帶給台灣更有韌性、更具永續的未來。

GDP 太空 蕭美琴

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