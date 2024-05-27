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第十二屆理監事及顧問頒證典禮 蕭美琴代號「安平」盼台灣與世界接軌
商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴也出席典禮，她表示最近維安團隊請她取一個代號，她取「安平」，很多人以為她會叫「戰貓」，或者是其他充滿戰鬥力的代號，但台南是她成長的地方，安平也是最早國際化的地方，一直相信台灣要蓬勃發展就是要跟世界接軌，要繼續在世界上架台灣。
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