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第十二屆理監事及顧問頒證典禮 蕭美琴代號「安平」盼台灣與世界接軌

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴（左）頒發當選證書給商總理事長許舒博（右）。記者葉信菉／攝影
商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴（左）頒發當選證書給商總理事長許舒博（右）。記者葉信菉／攝影

商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴也出席典禮，她表示最近維安團隊請她取一個代號，她取「安平」，很多人以為她會叫「戰貓」，或者是其他充滿戰鬥力的代號，但台南是她成長的地方，安平也是最早國際化的地方，一直相信台灣要蓬勃發展就是要跟世界接軌，要繼續在世界上架台灣。

商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴（左二）與商總理事長許舒博（右二）出席，蕭美琴表示最近維安團隊請她取一個代號，她取「安平」，安平也是最早國際化的地方，一直相信台灣要蓬勃發展就是要跟世界接軌，要繼續在世界上架台灣。記者葉信菉／攝影
商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴（左二）與商總理事長許舒博（右二）出席，蕭美琴表示最近維安團隊請她取一個代號，她取「安平」，安平也是最早國際化的地方，一直相信台灣要蓬勃發展就是要跟世界接軌，要繼續在世界上架台灣。記者葉信菉／攝影

蕭美琴

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