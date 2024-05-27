「我一直有個夢」 劉鏡清：要讓服務業也成為台灣之光

國發會主委劉鏡清27日透露，「我一直有個夢」，希望有一天能夠讓台灣的服務業走出去，在全球擁有競爭力，進而提升產業的附加價值率，使得服務業員工的薪資更好，讓服務業也能夠成為台灣之光。

商總今晚舉行第12屆理監事及顧問頒證典禮，國發會主委劉鏡清受邀致詞，做了以上表示。

劉鏡清指出，台灣有非常好且世界級的製造業，可是擁有60%就業人口的服務業，卻偏偏缺乏國際級的產業，為此，他曾經跟賴總統報告過很多次。因此，在未來四年國家計畫裡頭，一定會把服務業納進來，國發會要協助服務業也能擁有一片天，而且一定會更好。

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