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為連鎖加盟業具拓展國際潛力 經長：傾力協助淨零數位轉型

中央社／ 台北27日電
經濟部長郭智輝今天出席商總活動表示，台灣連鎖加盟業具國際市場開拓潛力，將傾力協助業者淨零和數位轉型。記者黃仲裕／攝影
經濟部長郭智輝今天出席商總活動表示，台灣連鎖加盟業具國際市場開拓潛力，將傾力協助業者淨零和數位轉型。記者黃仲裕／攝影

經濟部長郭智輝今天出席商總活動表示，台灣連鎖加盟業具國際市場開拓潛力，將傾力協助業者淨零和數位轉型。國發會主委劉鏡清致詞表示，未來4年會將服務業放入發展重點，希望提高產業附加價值與薪資。

商總今天舉行第12屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、海基會董事長鄭文燦等人出席。商總理事長許舒博致詞表示，工、商業應均衡發展，建議政府給予中小企業、商業服務業更多支持與資源。

郭智輝致詞表示，今天是他接任經濟部長上班第8天，也是首次以部長身分面對業界好朋友，他接下經濟部長職務後，立即拜訪商總請教意見，並且獲邀出席今天的監事及顧問頒證典禮。

郭智輝指出，提拔原本中小及新創企業署署長何晉滄為經濟部政務次長，顯示經濟部協助中小企業發展的決心；服務業對台灣GDP貢獻占比高，若能提升商業、服務業，也能進一步貢獻台灣GDP成長。

郭智輝提到，台灣連鎖加盟業具有開拓國際市場的潛力，如何提升服務價值是關鍵，淨零轉型和數位化攸關產業競爭力，期許將來經濟部除重視對業者的服務之外，也同樣重視服務的速度、品質和成本共4個構面，傾全力給予業者最大支持。

劉鏡清致詞表示，台灣擁有非常優良、世界級製造業，但涵括全台60%就業人口的服務業卻缺乏國際級產業，希望未來國家發展能照顧上述6成就業人口，讓台灣服務業走出去、競爭全球，提高產業附加價值與薪資，成為台灣之光，未來4年會將服務業放入發展重點，讓服務業也能有一片天。

GDP 國發會 經濟部 蕭美琴 許舒博

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