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兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

亞洲執政陷政策僵局 林啟超：民眾對經濟成長較無感

中央社／ 台北27日電
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。聯合報系資料照片／記者陳美君攝影
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。聯合報系資料照片／記者陳美君攝影

放眼亞太政經情勢，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超觀察，亞洲執政當局很辛苦，在金融膨脹下，民眾對經濟成長相對無感，政府面對終端需求不足、利率高檔、貨幣財政政策相對緊縮，想刺激經濟成長卻有點施展不開，面臨政策性僵局的問題。

台灣經濟研究院今天舉行亞洲政經景氣展望研討會，台經院景氣預測中心主任孫明德會中主講「全球地緣風險與亞洲政經情勢」，並邀林啟超及渣打銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財與談。

林啟超指出，外界討論到全球經濟和金融是否有些脫鉤，主要是全球碰到一問題，即錢愈來愈多，但可投資資產並未相對應增加，也就是所謂的金融膨脹，所以會看股市表現真的還不錯，但基本面好像又沒有到這樣。

林啟超表示，民眾感覺到的是，金融膨脹、股價膨脹，但物價相對高昂，生活好像不太好；今年有逾70個國家要選舉，但政府正面臨終端需求不足、利率維持高檔更久、貨幣財政政策相對緊縮，想要刺激經濟成長動能卻有點施展不開，陷入政策性僵局的問題。

林啟超直言，現在亞洲執政當局都會很辛苦，面對金融膨脹以及物價處於相對高檔，即使經濟成長還不錯，但民眾相對比較無法有感。

美國通膨及貨幣政策牽動全球資本市場走勢，林啟超談到，美國聯準會Fed）今年9月或12月有機會降息，但他認為外界不必過度關心Fed首次降息時點，反而應該在意Fed整體降息幅度多寡。

符銘財也說，他估計今年Fed應會有1次或不排除有2次降息，現在對Fed而言，最困難之處在於，若美國未來一段時間通膨率持續維持3%左右水準，到底該不該降息。

符銘財指出，今年東南亞國家大幅動用外匯存底捍衛自家貨幣，都是因美元強勢、美元高利帶來的結果，強勢及高利美元對新興市場國家會造成較大傷害，尤其是體質較弱的新興國家，若東南亞、印度是美國未來重要盟友，在貨幣政策決定上，似乎也要思考對其經濟壓力適當釋壓。

台經院長暨央行理事張建一預估，美國今年至少會降息1次，但他也說，外界不應期待美國太早降息，因那並非好事，反而意味經濟出問題；台灣方面，除非美國降息降得多，否則台灣央行應不會降息。

張建一直言，即使美國降息達4碼（1個百分點），台灣央行可能都不會啟動降息，至於是否會再升息，還是要視台灣通膨率而定。他也強調，發言僅代表個人立場，不代表央行意見。

Fed 台經院 美國聯準會 降息

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