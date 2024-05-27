景氣復甦大躍進！ 國發會景氣燈號睽違二年再亮黃紅燈

景氣復甦大躍進！國發會27日發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣「趨熱」的黃紅燈。國發會表示，主要受惠人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加以領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。

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