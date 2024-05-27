景氣回溫 國發會：4月景氣燈號亮出黃紅燈

國發會發布4月景氣燈號，在連亮3顆綠燈後，亮出代表轉向的黃紅燈，綜合判斷分數達35分，較3月增加4分，是2022年2月以來新高，也是2年2個月後再度亮出黃紅燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，最關鍵因素為人工智慧應用商機，由出口帶動資通訊、視聽設備衍生的需求。

4月景氣燈號9項構成項目中，機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額都由綠燈轉紅燈，分數各增加2分，工業生產指數由黃紅燈轉紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉黃紅燈，分數各增加1分，但海關出口值由紅燈轉綠燈，分數減少2分，其餘四項燈號維持不變。

吳明蕙表示，領先指標連續7個月上升，累計增幅2.5%，而同時指標連續13個月上升，累計增幅8.95%，景氣是穩定復甦的態勢，並對後勢抱持審慎樂觀的態度。

展望未來，吳明蕙表示，受惠全球商品貿易成長回升、人工智慧等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢；投資方面，企業為維持技術領先優勢、因應數位與淨零轉型，將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，均可望挹注投資動能。

內需方面，吳明蕙也說，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府致力減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。

吳明蕙指出，主要國家降息時程未定、地緣政治風險持續、及美中角力升溫等影響全球經濟成長力道之不確定因素仍存，後續發展仍須密切留意。

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