內政部「最強的外掛」 花敬群：推動社宅與公辦都更

國家住都中心27日舉辦董事長花敬群就職茶會。花敬群表示，國家住都中心是內政部「最堅強的外掛」，對於危險建築物加速改建等重大政策，不僅會站在第一線來投入，也要整合國內專業者，組織成為推動都市更新、危老重建的更強大團隊。

內政部政務次長董建宏也代替內政部長劉世芳出席，他代表內政部恭賀花敬群就職，也勉勵第一線同仁持續努力，為台灣社會住宅的建設做出更多貢獻。他致詞時表示，台灣經歷0403花蓮地震後，都市更新議題再次受到社會高度關注，內政部及國家住都中心大力推動公辦都更，至今已經完成12案公開評選簽約，今年底前也將再辦理多案招商，期望透過都更，提升國人居住生活品質，創造更安全的都市環境，這是內政部責無旁貸的責任。

董建宏強調，內政部為了推動賴清德總統宣示8年百萬戶社會住宅、包租代管及租金補貼的目標，將會從「生活圈」角度，尋找適合土地，包括公有土地、老舊機關廳舍、退場學校用地，同時納入公共照顧服務與支持系統；更必須在興建過程中與後續使用上，都能符合「2050淨零碳排」的世界趨勢。他說，相信國家住都中心在花董事長帶領下，一定能和內政部、各地方政府充分合作，將社會住宅新目標「如期」、「如數」完成！

花敬群過往8年擔任內政部政務次長，主責社會住宅、危老重建、都市更新等重大政策，自2018年8月1日國家住都中心成立起擔任代理董事長職務，今後將持續帶領國家住都中心團隊落實賴總統百萬社會住宅政策。

花敬群致詞表示，國家住都中心推動社會住宅與公辦都更，一直秉持「專業」、「效率」、「公益」的基本價值觀，因此不僅是蓋房子，同時也要把握大量興辦社會住宅的契機，建構國家重要的量能與產業體系，包括BIM建築資訊模型及預鑄工法的導入，都要進一步擴大規模、深耕發展；另外也與國家地震工程研究中心合作，透過社會住宅布建全國性的地震監測系統，守護社宅及鄰近社區的居住安全。

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