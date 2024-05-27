新鼎公告新任董事長 5月27日生效
新鼎（5209）27日發布重訊公告新任董事長，原董事長吳國安辭職，改由新鼎董事長特別助理徐強接任新鼎董事長。
新鼎說明異動原因，原董事長吳國安請辭本公司董事長，但仍繼續擔任董事。新任生效日期5月27日。
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