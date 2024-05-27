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花敬群：房市循環有起有落 衝社宅保護租屋族

聯合報／ 何醒邦/台北即時報導
國家住宅及都市更新中心董事長花敬群今天表示，將繼續推動興辦社會住宅及都市更新等重大政策計畫，落實賴清德總統的百萬社宅政策。本報資料照片
國家住宅及都市更新中心董事長花敬群今天表示，將繼續推動興辦社會住宅及都市更新等重大政策計畫，落實賴清德總統的百萬社宅政策。本報資料照片

國家住宅及都市更新中心今天舉行新任董事長就職茶會，董事長花敬群致詞時表示，住都中心自成立以來，都是由他代理執行董事長職務，今天正式專任為董事長後，將繼續推動興辦社會住宅及都市更新等重大政策計畫，落實賴清德總統的百萬社宅政策。

而對當前房市熱絡的看法，花則認為，主要還是金融、財稅等資金面所造成，不過房市終究有循環，有起就有落，在現在房價高漲之際，社宅是龐大租屋族的保護系統。

他也坦承，現行社宅數量還不夠，如果再蓋個10年社宅，可能就會達到足夠的量來影響房市。

花敬群也說，國家住都中心是內政部「最堅強的外掛」，對於危險建築物加速改建等重大政策，不僅會站在第一線來投入，也要整合國內專業者，組織成為推動都市更新、危老重建的更強大團隊。

房市 社會住宅 花敬群 都市更新

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