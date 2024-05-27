全球人壽持續深化公平待客 董事長率隊實地訪查一線 打造最有溫度的服務

全球人壽持續落實公平待客，董事長林文惠偕同董事會成員及高階主管實地訪查台南分公司，親臨一線檢視客戶體驗流程、友善服務設施。董事們檢視後提出，包括增加手語及新住民語翻譯的友善服務貼紙與提供反詐騙相關宣導素材供客戶翻閱等優化建議。董事長林文惠致詞表示，透過實地訪查，貫徹實施「以客為尊，待客如己」的公平待客精神，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許成為最有溫度的金融保險公司。

圖／全球人壽 提供

全球人壽秉持著「以客為尊，待客如己」的精神，持續深化落實公平待客原則，繼去年9月赴台中分公司訪查，今年5月，董事長林文惠再度偕同董事會成員，總經理馬君碩帶領經營團隊高階主管，一同前往台南分公司檢視友善服務設施及客戶體驗流程，從客戶抵達分公司後所接觸到的服務及硬軟體設施逐一檢視。首先，友善服務櫃台的部分，強化樂齡與身障者優先服務權、反詐騙宣導並舉辦櫃台人員禮儀課程，讓第一線服務人員提供更貼心的服務；其次，針對無障礙友善環境，開闢友善坡道、友善廁所與提供輪椅，以協助行動不便者；再者，提供友善小工具，備有老花眼鏡、名片放大鏡給有需要的客戶。此外，其他友善服務設施，還包括AED急救設備、血壓計以及哺乳室。

董事們於檢視後提出多項優化建議，包括各服務據點除有張貼導盲(聾)犬、肢體輔助犬之友善服務貼紙外，亦應增加「手語、新住民語翻譯」的友善服務貼紙與外國語言指示牌，讓有需求的保戶可清楚辨識；同時也建議提供反詐騙相關宣導素材供客戶翻閱，強化宣導金融反詐騙等。各項優化建議，將逐一落實在全球人壽各服務據點的硬軟體當中，從方方面面，創造有愛無礙的友善金融環境。

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董事長林文惠致詞表示，公司擁有300萬名保戶，代表全台灣2,300萬人當中，每7人就有1人是全球人壽的保戶，這是一項重大的責任，我們應責無旁貸。林文惠還提到，今年是全球人壽30周年，全球30因愛而在，我們要持續優化「公平待客」的實際行動，帶給所有保戶公平、合理、便捷與友善的服務，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許全球人壽成為最有溫度的金融保險公司。

總經理馬君碩指出，在董事會督導下，公司自108年成立「公平待客業務促進委員會」約5年，在公司上下齊心努力下，建立了多元、即時，且無障礙的服務管道，從各方面打造友善金融環境。此外，馬君碩表示，公平待客的責任落在公司每一個部門，包括內、外勤，也包括軟、硬體，去年在「融入企業文化」和「提升資訊平權」兩大面向都積極投入，例如董事長和董事們實地訪查台中分公司、董事們多次擔任一日電話客服員、全體內勤同仁幾乎100%取得「失智友善天使」認證。馬君碩強調，全球人壽致力於深化公平待客，推出手語翻譯、多語言預約、高齡友善網站建置等措施，持續實踐全球人壽「以人為本，利己利他的永續企業」的長期目標。

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另外，全球人壽不僅致力於精進公平待客作為，更持續強化「防止金融詐騙」的知識與觀念。近年社會詐騙案件層出不窮，尤其金融詐騙手法日新月異，為提升同仁防範意識與觀念，進一步認識詐騙手法與防治措施，特別舉辦金融詐騙防治宣導講座，幫助同仁認識金融詐騙類型，提升金融反詐騙知識，進而強化同仁防範意識與觀念。今年邀請台中市警察局第六分局偵查隊小隊長李正隆、台南市警察局第一分局巡佐王棠萱、內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇，分別於3月在台中分公司、4月在台南分公司及總公司，宣導詐騙犯罪趨勢、詐騙犯罪手法、詐騙金流態樣及防治措施。值得一提的是，為強化推動金融防詐宣導，全球人壽官網特別設置「防詐騙專區」，已於5月初正式上線。

落實金融消費者保護並建立「公平待客」為核心之企業文化，是全球人壽重要工作重點之一，透過制定各項公平待客策略並務實執行，實現普惠金融及建立誠信經營公司治理文化，並持續提升員工對於金融消費者保護之認知及金融消費者保護相關法規之遵循，助益金融服務業之永續發展。在董事長、董事會的積極帶領下，全球人壽不忘初心，持續以客戶需求出發，重視公平待客的核心理念，落實在每一個細節，打造最有溫度的服務。

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