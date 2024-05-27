數發部上周五已邀平台業者喝咖啡 要求投資廣告實名制

台灣網路廣告詐騙問題嚴重，雖然數位平台Meta（臉書）、Google、LINE都強調有在配合政府打詐，但是，投資廣告詐騙沒完沒了，民怨四起；數發部次長林宜敬上任一周，已於上周五找數位平台喝咖啡，要求平台配合導入電子簽章、落實廣告刊登實名制，Meta表達改系統約需8個月的時間，林宜敬已要求他們儘速辦理。

公眾人物肖像經常遭到詐騙集團冒用，除了財經名人謝金河之外，包含電視節目主持人陳文茜、作家吳淡如等公眾知名人物的肖像，都曾遭到詐騙集團冒用，他們雖然都在第一時間向臉書、LINE檢舉，但詐騙網頁檢舉完一個、又會冒出另外一個網頁，即便報警也無用。

詐騙最為嚴重的類目當數「網路投資」領域，詐騙集團最喜歡拿財經名人，包含謝金河、前外資分析師楊應超、理財達人阿格力等人的肖像成立群組，更冒用這些人的名義，在群組裡面詐騙民眾，騙取民眾可透過投資賺大錢。

民進黨立委何欣純今日質詢時指出，電子簽章法已經通過，要求數發部從源頭開始管理，要求網路平台刊登廣告時，必須落實實名制。

林宜敬上周五已找數位平台來喝咖啡，但平台表示，如果要落實實名制，必須要改系統、必須回報母公司，Meta就說，改系統必須花8個月的時間。

林宜敬指出，上周與平台會談時，有的數位平台表示，要按照母國法律落實實名制，有的平台說改系統要8個月；但他已然告知平台，在台灣要遵守台灣法律，就像台灣各種網路公司到美國、日本經營，也必須遵守當地法律規範是一樣的。

此外，臉書之前針對政治類廣告都會進行實名認證，只是，這項制度尚未擴及到商業廣告；林宜敬要求平台可將政治廣告實名制機制擴大，實施在投資廣告，打詐專法還沒通過之前，會持續跟平台溝通，他也期待打詐專法可以儘速通過，針對不執行的平台，祭出罰款措施。

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