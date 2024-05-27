勞動部聲明：沒有開放旅宿業移工 仲介廣告不實將嚴查重罰
勞動部勞動力發展署發布嚴正聲明，近日已接獲民眾檢舉，有人力仲介業者廣告聲稱旅宿業移工即將開放6000人從事房務清潔工作，並已開始宣傳招攬雇主，誘使民眾受騙。發展署特此聲明，目前並未開放旅宿業引進移工，提醒民眾勿輕信不實廣告，已進行查處不實廣告之仲介業者，將依違反就業服務法嚴查重罰。
發展署表示，服務業是國人就業重鎮，目前從事旅宿業房務清潔工作約 1.4 萬人，女性近8成、中高齡約四成；又原住民從事旅宿業工作占約一成。針對旅宿業缺工，勞動部自2023年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，與交通部觀光署合作，共同推動旅宿業缺工專案，引導業者提高勞動條件，輔導改善職場環境，並提供就業獎勵等補助措施。改善旅宿業缺工問題，仍應以保障本國勞工就業權益為優先，目前並未開放旅宿業移工。
發展署強調，跨國人力仲介業者對外宣傳政府已開放旅宿業引進移工，顯與事實不符，仲介公司藉此招攬雇主委任仲介公司辦理引進移工，已涉及不實廣告，將依法嚴查重罰，一經查獲違規事實，將以違反就業服務法第40條第1項第2款規定，最重處以150 萬元罰鍰，絕不寬貸，呼籲仲介業者勿以身試法。
發展署呼籲民眾，如接獲不實廣告，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益。民眾可撥打1955專線或發展署民意信箱（https://po.wda.gov.tw/）反映、求證或檢舉。
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