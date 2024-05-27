快訊

綠地方黨部主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

勞動部聲明：沒有開放旅宿業移工 仲介廣告不實將嚴查重罰

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部勞動力發展署發布嚴正聲明，近日已接獲民眾檢舉，有人力仲介業者廣告聲稱旅宿業移工即將開放6000人從事房務清潔工作，並已開始宣傳招攬雇主，誘使民眾受騙。發展署特此聲明，目前並未開放旅宿業引進移工，提醒民眾勿輕信不實廣告，已進行查處不實廣告之仲介業者，將依違反就業服務法嚴查重罰。

發展署表示，服務業是國人就業重鎮，目前從事旅宿業房務清潔工作約 1.4 萬人，女性近8成、中高齡約四成；又原住民從事旅宿業工作占約一成。針對旅宿業缺工，勞動部自2023年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，與交通部觀光署合作，共同推動旅宿業缺工專案，引導業者提高勞動條件，輔導改善職場環境，並提供就業獎勵等補助措施。改善旅宿業缺工問題，仍應以保障本國勞工就業權益為優先，目前並未開放旅宿業移工。

發展署強調，跨國人力仲介業者對外宣傳政府已開放旅宿業引進移工，顯與事實不符，仲介公司藉此招攬雇主委任仲介公司辦理引進移工，已涉及不實廣告，將依法嚴查重罰，一經查獲違規事實，將以違反就業服務法第40條第1項第2款規定，最重處以150 萬元罰鍰，絕不寬貸，呼籲仲介業者勿以身試法。

發展署呼籲民眾，如接獲不實廣告，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益。民眾可撥打1955專線或發展署民意信箱（https://po.wda.gov.tw/）反映、求證或檢舉。

廣告 移工

延伸閱讀

蘆竹移工宿舍暗夜火警 濃煙火舌狂竄1男移工嗆傷送醫

泰籍移工對女同事伸狼爪搓胸 她受害反遭老闆解雇…法官還公道

助花蓮大地震受災觀光產業 觀光署提高融資信用保證最高9.5成

仲介刊廣告「將開放旅宿業移工」 勞動部駁斥、最重可罰150萬

相關新聞

數發部上周五已邀平台業者喝咖啡 要求投資廣告實名制

台灣網路廣告詐騙問題嚴重，雖然數位平台Meta（臉書）、Google、LINE都強調有在配合政府打詐，但是，投資廣告詐騙...

數發部建置打詐通報查詢網 立委：不能跟165整合？

數發部長黃彥男一上任，就對外表達要在三個月內推出「打詐通報查詢網」，今日國民黨立委黃健豪質詢時提問，目前已經有165平台...

立院初體驗 國發會主委劉鏡清：委員滿親切可正面討論

立法院經濟委員會27日審查「離島建設條例」部分條文修正案，也是國發會新任主委劉鏡清上任後立院首秀。會後接受媒體聯訪，劉鏡...

股市大漲帶動5月CCI上揚 吳大任示警：下半年經濟挑戰大

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布5月消費者信心指數(CCI)總指數72.2點，較上月再上升8.83點，其中投資股...

新任數發部長黃彥男首備詢：未來以三支箭推動數位發展

數位發展部新任部長黃彥男27日首度出席立法院交通委員會進行業務報告並備詢。黃彥男表示，未來將三箭齊發，推動打詐、強化數位...

推動淨零101 蔣萬安：選定14大產業、8大減碳策略

台北市政府27日舉行淨零碳排101計畫發表會，台北市長蔣萬安表示，這是北市府與商業會共同提出來「台北淨零101計畫」，選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。