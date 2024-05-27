數發部建置打詐通報查詢網 立委：不能跟165整合？

數發部長黃彥男一上任，就對外表達要在三個月內推出「打詐通報查詢網」，今日國民黨立委黃健豪質詢時提問，目前已經有165平台了，數位部推出的「打詐通報查詢網」若不能與165平台結合，恐有疊床架屋疑慮；另外，民眾黨立委黃珊珊質詢時也提出，法院、檢察官、銀行、虛擬資產業者這些單位之間的通報機制都是斷開的，跟165還得要靠傳真聯絡，她期待數發部能夠建置一個平台，讓各單位之間的通報更即時。

黃彥男上任之後，提出要在三個月內推出「打詐通報查詢網」，民眾對於收到的訊息若有疑問，可以輸入這套系統之中。

他表示，「過去報案是經過165電話報案，人工處理的話，會有時效性問題。但未來會利用AI技術建置專門網站，來辨識詐騙行為、判斷訊息真偽，讓民眾隨時能查詢詐騙訊息。」

台灣面對的打詐問題非常嚴重，黃健豪指出，地方派出所每天可以收到5-6件詐騙通報案件，這還是有意識到自己被騙的民眾，會到派出所報案，但還有些民眾是被騙而不自知，詐騙對台灣民生經濟影響相當重大。

黃健豪質詢時也提問，內政部警政署現在已經有全民防騙網功能，如果數發部現在推出打詐通報查詢網，恐有疊床架屋問題，「165已經推一段時間，民眾一定是先上165」，他認為，不管是查詢也好、通報也好，165、數發部推動的查詢網，應該要整合成單一網站，民眾不需要這麼多網站。黃彥男則回應，「可以彙整、可以討論」。

此外，詐團得手詐騙金額之後，往往會透過虛擬貨幣、或者是其他金流管道，快速將錢匯出，使得許多民眾遭詐騙後，錢都無法追回。

黃珊珊指出，雖然調查局、刑事局有一定溝通管道，但是，通報單位例如銀行，就沒有便利的溝通管道，跟165之間的通報甚至要靠傳真來做聯絡，檢察官要調資料也沒有平台，所有通報機制都是斷開的。

黃珊珊指出，對於金管會、法務部來說，要建置一個溝通平台很困難，但是，數發部是有能力來建置相關平台的，希望數發部能夠建置一個平台，讓虛擬資產業者、銀行以及相當單位建立起溝通平台，這樣才能更快攔下相關金流，攔下民眾被詐騙的錢，降低詐騙帶來的傷害。

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