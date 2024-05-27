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立院初體驗 國發會主委劉鏡清：委員滿親切可正面討論

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清上午第一次到立法院經濟委員會備詢。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清上午第一次到立法院經濟委員會備詢。記者蘇健忠／攝影

立法院經濟委員會27日審查「離島建設條例」部分條文修正案，也是國發會新任主委劉鏡清上任後立院首秀。會後接受媒體聯訪，劉鏡清說，「大家都滿親切，我發現經濟委員會是可以討論，滿好的」。

媒體也關心新主委赴立院會不會緊張？劉鏡清表示，緊張，倒是不會。他還說，委員們多很親切，且可正面討論，他一開始還不熟悉議事流程，「但是可以感受到委員們對我的照顧，會體諒我是第一次」。

今日委員會雖然沒有詢答，但審查「離島建設條例」部分條文修正案，仍是需要劉鏡清代表國發會進行行政部門對條文的說明。

會後接受媒體訪問時，劉鏡清表示，事前有做了一些準備，了解法案內容，除了國發會同仁有向他進行簡報外，他和行政院內部也做了一些溝通。

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